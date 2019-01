Julen è morto/ Ultime notizie, trovato senza vita a 100 metri di profondità: il padre ha avuto un malore

Non ce l’ha fatta Julen. Il bimbo spagnolo di 2.5 anni e mezzo, caduto domenica 13 gennaio in un pozzo, è stato trovato senza vita durante la notte da poco passata. Alla fine gli 8 minatori che hanno scavato incessantemente per un giorno e mezzo, sono riusciti a localizzare il corpo del piccolo all’1.25 della notte fra venerdì 25 e sabato 26 gennaio. Attorno alle ore 3:00 si è poi diffusa la notizia della sua morte, comunicata quando vi era la certezza del decesso. «Disgraziatamente… nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile… #RIPJulen», così ha twittato la Guardia Civil, ponendo fine ad una disperata corsa contro il tempo iniziata esattamente 13 giorni fa, quando quel piccolo bimbo spagnolo, mentre stava giocando in un campo di Totalan, in provincia di Malaga, è caduto in una sorta di tunnel largo 25 centimetri e profondo un centinaio di metri. Immediatamente si era messa in moto la macchina organizzativa ma l’impresa era apparsa fin da subito improba, soprattutto perché il terreno in cui si doveva scavare per raggiungere Julen aveva una composizione particolare, decisamente duro da perforare e bucare.

JULEN È MORTO: TROVATO SENZA VITA IL CORPO

Per tredici lunghissimi giorni sono state mobilitate centinaia di persone, e migliaia di tonnellate di terra sono state scavate, una vera e propria impresa per cui normalmente ci sarebbero voluti dei mesi. “Speranza” era la parola che accomunava tutti in Spagna, con veglie, messaggi d’amore, dirette televisive, che si sono moltiplicati, soprattutto in queste ultime ore, quando l’epilogo sembrava ormai vicino. Il corpo senza vita di Julen è stato trovato a oltre 100 metri sotto terra, non nel punto in cui lo si stava cercando. «Dopo giorni di intense ricerche e lavoro instancabili – il tweet del ministero dell’interno spagnolo – il corpo del piccolo Julen è stato trovato senza vita nel pozzo di Totalan». Il padre, saputa la notizia del decesso del figlio, ha avuto un malore ed è stato soccorso dal personale dell’ambulanza presente, al momento non si hanno notizie delle sue condizioni fisiche.

