Papa Francesco a Panama/ “I migranti sono i Cristi di oggi, assurdo identificarli come il male sociale”

Da Panama, dove si trova per la giornata mondiale dei giovani 2019, il Papa lancia un appello alle nazioni e ai capi di stato, affinché accolgano i migranti nelle proprie terre. Di fronte a 400mila persone, presso il campo Santa Maria La Antigua, il Santo Padre parla così durante un passaggio del suo discorso: «I migranti sono i Cristi dei nostri giorni, bisogna smetterla di generalizzare con la più assurda e irresponsabile condanna di identificare ogni migrante come portatore di male sociale». A riguardo, Bergoglio accusa le società che vivono nell’abbondanza e che rispondo alle richieste di aiuto con «rifiuto, dolore e miseria, e coloro che sono bisognosi di tutto per di più vengono indicati e trattati come portatori e responsabili di ogni male sociale. Una circostanza che indigna». Chiaro il riferimento, anche se non esplicitato, a quanto sta avvenendo in queste ore in Italia, con la Sea Watch, imbarcazione della Ong, che si trova a largo di Siracusa con a bordo 47 migranti, in attesa di un porto sicuro in cui sbarcare.

PAPA FRANCESCO A PANAMA: IL DISCORSO AI GIOVANI

Papa Francesco, nel suo discorso, ha parlato anche degli abusi nei confronti dei giovani, e della piaga della pedofilia nella Chiesa, a meno di un mese dall’apertura di un summit in Vaticano proprio su questo tema: «Le sofferenze della Via Crucis di Cristo – afferma – proseguono oggi nell’angoscia di giovani volti, nostri amici, che cadono nelle reti di gente senza scrupoli – tra di loro si trovano anche persone che dicono di servirti, Signore -, reti di sfruttamento, di criminalità e di abuso, che mangiano sulla vita dei giovani». Abusi da parte di persone che «dicono di servire il Signore», aggiunge Sua Santità, che condanna la violenza in generale, a cominciare dal maltrattamento delle donne, arrivando fino a quello dei bambini «il grido soffocato dei bambini ai quali si impedisce di nascere e di tanti altri ai quali si nega il diritto di avere un’infanzia, una famiglia, un’educazione; che non possono giocare, cantare, sognare». Quindi, rivolgendosi più specificatamente ai giovani, elenca i mali che li affliggono, come la droga, il bullismo, la mancanza di lavoro, la perdita di speranza e di entusiasmo, la perdita della capacità di sognare, «vanno in pensione – aggiunge – con la pena della rassegnazione e del conformismo, una delle droghe più consumate nel nostro tempo».

