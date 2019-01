USA, DOPPIA SPARATORIA IN LOUISIANA: 5 MORTI/ Ultime notizie New Orleans: killer in fuga, caccia all’uomo

Sono minuti di grande tensione negli Usa dove due diverse sparatorie hanno seminato il panico in Louisiana. Come riferiscono diversi media locali e riporta Sky, cinque persone sono state uccise ad un centinaio di chilometri da New Orleans. Ad aprire il fuoco sarebbe stata una sola persona e in questo momento negli Usa è caccia al killer con allerta massima e posti di blocco per tentare di intercettare l’uomo armato che ha sparato in due diverse località. La prima sparatoria è avvenuta ad Ascension, dove le vittime rimaste uccise sotto i colpi del killer sono due,; la seconda località interessata dagli spari è invece Livingston, dove il bilancio dei morti sale a tre. Secondo le informazioni che filtrano fino a questo momento, nonostante il sospettato sarebbe stato ferito dalla polizia in un conflitto a fuoco, è riuscito a darsi alla fuga e per ora a far perdere le proprie tracce.

USA, DOPPIA SPARATORIA IN LOUISIANA

Il responsabile della doppia sparatoria verificatasi in Louisiana con un bilancio che parla per il momento di 5 morti sarebbe stato identificato dalle forze dell’ordine nel 21enne Dakota Theriot. Le autorità continuano a collegare le due sparatorie, confermando di fatto che sulle vittime di Ascension e Livingston vi sarebbe la stessa firma. Gli inquirenti hanno trovato tre delle vittime senza vita intorno alle 9, ora locale, in un parcheggio per roulotte. I corpi erano quelli di uomo di 48 anni e di due giovani di 17 e 20 anni. A distanza di circa 25 miglia, il ritrovamento che ha indirizzato definitivamente la polizia sulle tracce di Dakota Theriot: in un residence giacevano infatti i corpi di due cinquantenni, marito e moglie: i genitori del sospetto. Secondo le informazioni in possesso della polizia, il giovane è in fuga a bordo di una Dodge di colore grigio-argento del 2004.

