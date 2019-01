PRINCIPE FILIPPO CHIEDE SCUSA A DONNA FERITA IN INCIDENTE/”Avevo il sole in faccia: profondamente dispiaciuto”

Il principe Filippo ha chiesto scusa alla donna coinvolta nell’incidente stradale che lo ha visto protagonista lo scorso 17 gennaio vicino alla Royal Estate di Sandringham, dove i sovrani d’Inghilterra trascorrono gran parte dell’inverno. La Land Rover che il marito 97enne della regina Elisabetta II stava guidando, immettendosi sulla strada pubblica da un viale della tenuta, aveva finito per scontrarsi con una Kia occupata dall’autista, che aveva riportato dei tagli al ginocchio, dalla passeggera, Emma Fairweather, che aveva rimediato la rottura del polso, e da un bambino rimasto fortunatamente illeso. Proprio la passeggera, la 46enne Emma Fairweather, nei giorni successivi all’incidente aveva lamentato pubblicamente di non aver ricevuto dal principe nessuna scusa per l’accaduto. Una mancanza alla quale il principe Filippo ha rimediato con una lettera di scuse datata 21 gennaio e pubblicata oggi dal Sunday Mirror.

PRINCIPE FILIPPO CHIEDE SCUSA: “AVEVO IL SOLE IN FACCIA”

Nella lettera indirizzata ad Emma Fair Weather, il principe Filippo ha scritto:”Vorrei che tu sapessi quanto mi dispiace per il mio ruolo nell’incidente. Nell’attraversare l’incrocio, il sole era basso e mi ha abbagliato. In condizioni normali non avrei avuto difficoltà a vedere il traffico proveniente da quella direzione. Posso solo immaginare che non ho visto arrivare l’auto, e sono molto mortificato dalle conseguenze”. La lettera, che in fondo riporta la firma di Filippo vergata con una penna a inchiostro blu, si conclude con queste parole:”Sono stato un po’ scosso dall’incidente, ma sono stato molto sollevato dal fatto che nessuno di voi sia rimasto gravemente ferito. Ho saputo che hai avuto un braccio rotto, sono profondamente dispiaciuto per questo infortunio”. Parole apprezzabili insomma, non tanto – o meglio, non solo – perché pronunciate dal marito della regina d’Inghilterra, ma soprattutto alla luce del noto carattere “esplosivo” del principe Filippo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA