Asia Bibi è libera, respinto ricorso degli islamisti/ Corte Suprema “non è blasfema, può lasciare il Pakistan”

La Corte Suprema del Pakistan ha respinto il ricorso degli islamisti e ha confermato la sentenza di assoluzione dall’accusa di blasfemia: Asia Bibi è finalmente libera e può lasciare il Paese in qualsiasi momento. Così hanno deciso i giudici pachistani in un verdetto atteso per mesi dopo l’appello presentato il giorno dopo l’assoluzione della contadina cattolica lo scorso 31 ottobre 2018. «Nel merito, il ricorso è respinto», ha decreto il giudice Asif Saeed Khosa questa mattina, con un atto “di coraggio” dopo le minacce di morte lanciate da mezzo Paese fondamentalista contro la Corte considerata troppo morbida nei confronti di Asia Bibi. Ora per davvero la mamma cristiana, che ha trascorso in carcere oltre 9 anni, è libera di lasciare il Paese: può ricongiungendosi alle figlie che potrebbero essere già all’estero da mesi, tenute in un luogo sicuro assieme al marito in attesa del verdetto tanto atteso.

CAOS IN PAKISTAN DOPO LA SENTENZA

Fino alla sentenza di oggi Asia Bibi si trovava anch’essa al riparo in un luogo sicuro del Pakistan proprio per evitare le imboscate e gli attentati di chi da anni gli ha giurato “morte” praticamente ogni giorno: finora era libera dunque ma “a metà” essendo fuori dal carcere ma tenuta comunque forzatamente in Pakistan in attesa dell’Appello lanciato contro la Corte Suprema. L’avvocato storico della donna, il musulmano Saiful Malook, da mesi in Olanda anche lui per il rischio di azioni punitive, ha fatto rientro in Pakistan per stare vicino a quella donna che ha difeso fin dal principio, a costo della sua stessa vita. Come scrive Vatican News pochi istanti fa, «intorno alla Corte Suprema del Pakistan sono state schierate numerose forze di polizia e truppe paramilitari per prevenire eventuali manifestazioni di protesta». Il partito musulmano Qari Salaam aveva giurato ripercussioni gravi qualora il suo appello contro l’assoluzione per blasfemia non fosse stato accolto: soltanto un accordo con il governo sulla possibilità di chiedere la riapertura del processo aveva fatto desistere gli islamisti dalle manifestazioni di protesta mesi fa. Ora però si teme il caos mentre Asia Bibi, finalmente, può dirsi libera da ogni assurdo giogo “religioso”.

