Compiti di matematica difficili: bimbo chiama la polizia/ Video “Non so fare le frazioni, puoi aiutarmi?”

I compiti di matematica sono troppo difficili e per questo un ragazzino americano ha deciso di farsi aiutare dalla polizia. L’episodio curioso si è verificato precisamente in quel di Lafayette, nello stato dell’Indiana, dove un giovane alunno, disperato per i molti compiti da svolgere, ha ben pensato di chiamare il 911 e farsi aiutare dalla centralinista. Dall’altro capo del telefono ha trovato la dolcissima Antonia Bundy, che dopo aver cercato di approfondire il problema del suo interlocutore, ha deciso di aiutarlo senza pensarci. Questa la telefonata integrale intercorsa fra i due «Ho avuto una giornata davvero brutta» «Hai avuto una giornata brutta a scuola?» «Sì, stavo per dirglielo». «Cos’è successo a scuola di brutto?» «Ho moltissimi compiti da fare» «Che compiti hai?» «Matematica, è difficilissima» «Cosa state facendo di matematica, cosa ti risulta difficile?» «Le frazioni, non sono bravo» «Ok, vuoi che ti aiuti con questo problema?» «Sì, ¾ + ¼» «Hai il quaderno a portata di mano?» «Sì» «Ok allora scrivi… quanto fa tre più uno?» «Quattro» «E quanto fa quattro diviso quattro?» «Uno?» «Sì, bravo!» «Grazie» «Era quello che ti serviva?» «Sì, mi dispiace aver chiamato voi» «Ma no, non preoccuparti». In fondo il video della telefonata.

COMPITI DI MATEMATICA DIFFICILI: BIMBO CHIAMA LA POLIZIA

A seguito della telefonata la polizia ha deciso di premiare con un encomio la giovane Antonia Bundy. «Lavora con una passione infinita», le parole dei colleghi intervistati dopo l’accaduto dai microfoni di Nbc News. Pat Flannelly, il capo del dipartimento di polizia di Lafayette, ha aggiunto: «Sono rimasto davvero molto colpito da Antonia. E’ un lavoro duro e molto impegnativo il suo, ed è stato molto commovente ascoltare il modo in cui ha trattato questo caso, riconoscere che il ragazzino era stressato e che aveva bisogno di qualcuno con cui parlare. Ed inoltre ha risolto anche il problema matematico». Il caso risale al 14 gennaio scorso ma è stato reso pubblico soltanto nelle ultime ore. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELLA CHIAMATA ALLA POLIZIA





© RIPRODUZIONE RISERVATA