USA CONTRO HUAWEI: “FURTO DI SEGRETI COMMERCIALI E FRODE”/ Violate sanzioni Iran: Meng rischia 30 anni

Alla vigilia del nuovo round di trattative commerciali tra Usa e Cina irrompe come un uragano il caso Huawei dopo i due atti di accusa presentati dalla Giustizia americana a New York e Seattle nei confronti del colosso della comunicazione di Pechino per furto di segreti tecnologici, frode e violazione delle sanzioni contro l’Iran. Accuse pesantissime, che mettono ancora più in difficoltà la posizione di Meng Wanzhou, la figlia del fondatore Ren Zhengfei attualmente reclusa in Canada e per cui gli Stati Uniti hanno richiesto l’estradizione. La donna sarebbe la grande protagonista dell’inchiesta sul “filone iraniano”: a detta del Dipartimento per la Giustizia Usa, Huawei avrebbe infatti utilizzato una società di copertura chiamata Skycom con base ad Hong Kong, per vendere apparecchiature telefoniche all’Iran nonostante le sanzioni Usa, nel 2007 e anche in seguito. La signora Meng avrebbe tentato di ingannare le banche americane facendo credere che Huawei e Skycom non fossero collegate e anche l’azienda avrebbe tentato di mascherare questa condotta ostacolando le indagini degli inquirenti richiamando possibili testimoni in Cina. Per la donna si prefigura così il reato di frode finanziaria, che sommato ad altre accuse potrebbe portarla a subire una condanna a 30 anni di carcere.

USA ACCUSA HUAWEI

Oltre al filone iraniano, però, c’è anche quello prettamente tecnologico dell’inchiesta Usa che sembra confermare i timori di Washington rispetto ad un rischio sicurezza legato a Huawei. Due filiali del colosso cinese, come riportato dal Corriere della Sera, sono state accusate di associazione a delinquere per il furto di segreti industriali dell’americana T-Mobile. L’azione incriminata sarebbe avvenuta a Bellevue nello Stato di Washington, sede di T-Mobile. Alcuni ingegneri di Huawei avrebbero tentato di rubare i dati tecnologici del robot Tappy, sviluppato da T-Mobile per riprodurre un dito umano e sperimentare i suoi smartphone. Un piano ben congegnato iniziato nel 2012, coi tecnici di Huawei che prima avrebbero scattato foto di Tappy, poi lo avrebbero misurato e in ultimo avrebbero cercato di rubare materialmente un suo braccio robotico dal laboratorio dell’azienda concorrente. Il ladro cinese, quello pescato fisicamente con le mani nel barattolo, avrebbe negato le sue responsabilità, sostenendo di “aver trovato il braccio di Tappy nella sua borsa”, quasi a voler suggerire di essere stato incastrato. Huawei stessa negò di essere responsabile di quel gesto e scaricò il dipendente parlando di “un momento isolato di indiscrezione”. Gli investigatori Usa, però, sono convinti che Huawei avesse studiato nei dettagli un piano per impossessarsi di informazioni confidenziali dei concorrenti: “I dipendenti erano istruiti a convogliare le informazioni ottenute così in un sito web interno a Huawei e nel caso di materiale estremamente sensibile a mandare una email criptata a una casella di posta elettronica riservata”.

