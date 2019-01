Usa, ondata di gelo in arrivo/ Donald Trump scatena le polemiche: “Riscaldamento globale, torna presto”

Gelo, blizzard e temperature decisamente sotto lo zero: gli Usa si preparano a vivere giorni di freddo. 3bmeteo evidenzia che non si tratta di un classico ciclone extratropicale, ma di un trasferimento del polo nord su gran parte degli Stati Uniti. Temperature straordinariamente basse in particolare su Midwest e East Coast: -40° ad una quota di 1300-1500 metri, mentre al suolo potrebbero aggirarsi attorno ai -30/35°. Al momento in Montana, Nord Dakota, Minnesota e nelle regioni settentrionali dei Grandi Laghi le temperature sia attestano intorno ai -20/22° in pianura, un gelo accompagnato da nevicate abbondanti. Ma il grosso deve ancora arrivare: da oggi il nucleo di aria polare si espanderà negli Usa, arrivando a toccare entro domani il Midwest. Blizzard di dimensioni colossali nell’area dei grandi laghi, con Chicago e Buffalo tra le città più colpite.

«Nel bellissimo Midwest, le temperature percepite raggiungeranno i meno 51 gradi, le più fredde di sempre. Non si può resistere all’aperto neanche per qualche minuto. Cosa sta accadendo con il Global Warming? Torna presto, abbiamo bisogno di te», questo il commento su Twitter del presidente Donald Trump, con il tycoon che è finito nella bufera per aver ironizzato su una situazione decisamente delicata per gran parte del territorio statunitense. Il numero uno della Casa Bianca ha messo nuovamente nel mirino il riscaldamento globale, dopo aver già destato scalpore con la presa di posizione di novembre. Trump infatti scrisse sempre su Twitter a proposito delle temperature glaciali da record sulla costa orientale nel Giorno del ringraziamento: «Folata di aria fredda brutale ed estesa che potrebbe battere tutti i record. Cosa è successo al riscaldamento globale?», ribadendo l’inesistenza del global warming.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!

