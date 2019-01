Brasile, elicottero precipita e uccide passante: video choc/ Pilota e 3 passeggeri a bordo salvi per miracolo

Incidente ad alta quota dagli esiti imprevedibili quanto drammatici, quello registrato in Brasile, dove un elicottero è precipitato schiantandosi al suolo ma centrando ed uccidendo nell’impatto un passante. È accaduto nella città di Ubatuba, nota località balneare al sud-est dello Stato brasiliano di Sao Paulo e certamente, per il pedone vittima dell’assurdo incidente, non sarà stata affatto la sua giornata fortunata. A riportare la notizia è Dagospia che riprende un video choc del Mail online caricato su YouTube e che immortala l’esatto momento in cui il pilota perde il controllo dell’elicottero, atterrando a grande velocità ed uccidendo inevitabilmente il passante che si trovava nella sua stessa traiettoria. Un impatto violentissimo e che ovviamente non ha lasciato scampo al malcapitato pedone che, come il detto recita, si trovava esattamente nel posto sbagliato al momento sbagliato.

ELICOTTERO PRECIPITA E UCCIDE PASSANTE: SALVI I PASSEGGERI

A riprendere l’attimo esatto dello schianto dell’elicottero al suolo, con la morte del passante che in quel momento era in strada è stata una turista, la 34enne Vivian Carolina Cataldo. Lei ed altre tre persone era a bordo del mezzo prima che questo perdesse improvvisamente il controllo ed iniziasse a girare su se stesso per poi precipitare. L’incidente è avvenuto a circa un minuto dal suo decollo, quando l’elicottero ha iniziato a perdere quota senza la possibilità per il pilota di poterlo gestire ed evitare il peggio. In realtà l’evento poteva davvero rappresentare una tragedia di enorme portata. Una volta schiantatosi in una stradina della città brasiliana, il mezzo ha colpito solo il passante in pieno che è morto sul colpo. La vittima si chiamava Alessandro Correira Leite e aveva 42 anni. La turista 34enne autrice del video choc e le restanti persone a bordo possono ritenersi miracolosamente salve poiché se la sono cavata solo con qualche superficiale ferita. Nulla rispetto alla fine tragica del pedone.





