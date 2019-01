Cliente aggredisce cameriera del Mc Donald’s, ma lei lo mette ko/ Video, rissa per le cannucce

Un cliente ha aggredito la cameriera del Mc Donald’s perché erano terminate le cannucce. Non si aspettava di trovarsi di fronte a un’ex pugile che ha risposto per le rime, mettendolo ko. La storia viene dagli Stati Uniti dove un senzatetto di 40 anni di nome Daniel Taylor ha aggredito Yasmine James. Questa ha reagito, riempiendo di pugni l’uomo e mettendolo ko prima che fossero divisi da altri camerieri. Taylor è stato accompagnato fuori dal Mc Donald’s, ma è rientrato per prendersela con il manager del locale. La polizia l’ha arrestato con l’accusa di lesioni. La ragazza però è stata sospesa dal lavoro. Ai giornalisti ha poi spiegato di aver praticato la boxe seguendo l’esempio di suo cugino che è un pugile professionista. Sono rimasti sicuramente senza parole tutte le persone che erano presenti dentro il locale, che ovviamente si sono anche spaventate da quanto stava accadendo.

Cliente aggredisce cameriera del Mc Donald’s, ma lei lo mette ko: il video diventa virale

In poche ore il video del cliente che aggredisce la cameriera del Mc Donald’s è diventato virale, facendo il giro del mondo. All’inizio non si capiva bene cosa fosse accaduto, con alcuni utenti che avevano pensato anche uno dei soliti fake che circolano in rete. Poi però è uscita la notizia con relativi nomi e cognomi, che ha fatto capire come la situazione sia stata più grave del previsto e con delle ripercussioni molto pesanti dal punto di vista legale. Quello che ha sorpreso di più il pubblico è la sospensione della cameriera per aver reagito in maniera eccessiva. Soprattutto perché in un paese come gli Stati Uniti è consentito fare ben altro con la maggior parte della popolazione che ha il porto d’armi e la possibilità di sparare a un ladro che entra in casa senza particolari problemi successivi.

