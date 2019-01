Thailandia, tempesta tropicale “Pabuk” in arrivo/ Ultime notizie, turisti in fuga “previste onde di 5-7 metri”

Paura in Thailandia per l’arrivo della tempesta tropicale “Pabuk”. Sono decine di migliaia i turisti in queste ore in fuga in vista della forte tempesta che minaccia il Paese e che interesserà la parte meridionale della Thailandia almeno fino al 5 gennaio prossimo. Secondo quanto riferito da Askanews, anche l’ambasciata italiana a Bangkok si sta muovendo lanciando una allerta. Secondo le prime informazioni, non è escluso che la tempesta tropicale possa essere accompagnata da violenti temporali e raffiche di vento, con possibili allagamenti e onde fino a due metri di altezza che potrebbero investire sia il Golfo del Siam che il Mare delle Andamane. L’ambasciata ha già indicato quali saranno le province colpite maggiormente dalla tempesta Pabuk: Surath Thani, Nakhon Si Tammarat, Krabi, Trang, Satun, Petchaburi, Chumphon, Yala, Pattani, Narathiwat. Krikkrai Songthanee, capo distretto di Koh Phangnan, ha ribadito la grande presenza in Thailandia proprio in questi giorni, in concomitanza con le festività di fine anno: solo dopo il 31 gennaio sono tra le 30.000 e le 50.000 presenze. Tuttavia, come ha spiegato il vicesindaco di Koh Tao, provincia nota per essere uno dei siti di immersione nel Sud Est asiatico, le imbarcazioni dirette a Chumphon da giorni sarebbero affollate da turisti intenti a lasciare il Paese.

THAILANDIA, TEMPESTA TROPICALE: PRIMA VITTIMA

In vista dell’arrivo della tempesta tropicale “Pabuk” in Thailandia, l’ambasciata italiana ha raccomandato di prestare attenzione alle zone che saranno maggiormente coinvolte e di non intraprendere spostamenti via mare nelle giornate che saranno interessate dall’attraversamento della tempesta con barche di piccole dimensioni oltre che di monitorare attentamente gli aggiornamenti relativi alle condizioni meteo. Già da ora si registrano infatti le prime drammatiche vittime, tra cui un uomo 56enne annegato a Koh Samui nonostante il divieto di balneazione, come confermato dal capitano di polizia. Nell’ambito di una conferenza stampa, Phuwieng Prakammaintara, direttore del Centro meteo in Thailandia ha commentato: “Ci aspettiamo ancora onde di cinque o sette metri vicino al cuore della tempesta. Normalmente nel Golfo di Thailandia ci sono solo onde di due metri”. Prevedere la gravità della tempesta, a sua detta, resta molto difficile e per questo si raccomanda alla popolazione ed ai numeri turisti di prestare particolare attenzione alle raccomandazioni da parte delle autorità locali.

