Emiliano Sala: resti di un aereo sulle coste della Francia/ Ultime notizie: “Forse quello del calciatore”

Potrebbe essere stato rinvenuto l’aereo con a bordo Emiliano Sala, scomparso dai radar sopra la Manica negli scorsi giorni. Poco fa è giunta notizia, riportata dai principali media internazionali, del ritrovamento di alcuni resti di un aereoplano da turismo, per l’esattezza dei sedili, su una spiaggia francese. Secondo la polizia e l’Air Investigation Branch, potrebbe trattarsi proprio dei resti dell’aereo su cui viaggiava il calciatore argentino di proprietà del Cardiff. «La mattina di lunedì 28 gennaio – fanno sapere le autorità – siamo stati avvisati dal Bureau d’Enquetes e d’Analyses, l’autorità investigativa francese per la sicurezza, che parte del cuscino di un sedile è stata ritrovata su una spiaggia nei pressi di Surtainville, sulla penisola del Cotentin. Un secondo cuscino è stato rivenuto nella stessa zona più tardi. Da un esame preliminare – concludono – è probabile che i resti provengano dall’aereo scomparso».

EMILIANO SALA: RESTI DI UN AEREO SULLE COSTE DELLA FRANCIA

La spiaggia in cui sono stati ritrovati i resti dell’aereo si trova a nord-est della Francia, a circa 40 miglia di distanza da dove l’aereo era scomparso dai radar, sopra Guernsey. Il Piper PA-46 Malibu con a bordo l’attaccante argentino e il pilota Dave Ibbotson, era decollato da Nantes lunedì 20 gennaio e doveva raggiungere poche ore dopo Cardiff, dove Sala avrebbe dovuto ricongiungersi con i suoi compagni di squadra. Dopo circa un’ora di volo il pilota aveva comunicato al controllo del traffico aereo di ridurre l’altitudine da 5mila a 2.300 piedi, per poi scomparire dagli schermi dei radar. Le ricerche sono state interrotte nella giornata di giovedì scorso, ma la famiglia non si è arresa e sta sovvenzionando una ricerca privata per setacciare il canale della Manica e la zona limitrofa. Da brividi il messaggio audio che Sala aveva mandato via WhatsApp appena imbarcatosi, in cui lo stesso calciatore diceva “Sono su un aereo che potrebbe precipitare”.

