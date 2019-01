Leo Blanco, sosia di Michael Jackson/ Spende 26 mila euro per somigliare al Re del Pop: “Devo continuare così”

Si è sottoposto a undici interventi di chirurgia estetica e ha speso 26mila euro per essere uguale a Michael Jackson. Parliamo di Leo Blanco, 22enne originario di Buenos Aires che è diventato uno dei sosia più famosi dell’ex re del pop. Il giovane di recente ha pubblicato sui social un collage di foto che ripercorrono la sua metamorfosi. La trasformazione di Leo Blanco è incredibile. «Sono molto imbarazzato, ma ecco come ero a 12 anni e come sono adesso», ha scritto su Instagram. Questa foto ha raccolto oltre duemila like e diversi commenti polemici. Alcuni follower gli hanno fatto notare che questo suo sogno di essere uguale a Michael Jackson può rivelarsi molto pericoloso. «Se davvero vuoi imitarlo, cerca di cantare come lui. Stai davvero esagerando e così metti a repentaglio la tua vita», ha scritto un utente. E gli ha fatto eco un altro: «Non capisco perché l’hai fatto. Eri molto più carino 10 anni fa!».

LEO BLANCO, SOSIA DI MICHAEL JACKSON: “DEVO CONTINUARE COSÌ”

Le critiche non intaccano minimamente gli obiettivi di Leo Blanco, seriamente intenzionato a diventare uguale a Michael Jackson. «Voglio diventare il migliore imitatore di Michael Jackson in tutta l’Argentina. Metto tutte le mie energie e i miei soldi per raggiungere questo obiettivo», ha dichiarato a Barcroft Tv. Il giovane argentino ha speso oltre 30mila dollari, eppure non è ancora soddisfatto: «Ogni intervento di chirurgia plastica mi avvicina al mio obiettivo, è impossibile fare solo una o due operazioni, devo continuare su questa strada». Ma comunque il sosia di Michael Jackson non è deluso della sua scelta perché ora quando cammina per strada non passa inosservato. In questi sette anni si è sottoposto tra l’altro a quattro rinoplastiche, un intervento chirurgico agli zigomi e un’operazione agli occhi. Non è finita qui: Leo Blanco ha pianificato i prossimi interventi chirurgici da portare a termine. «Presto farò prima un’operazione al mento e poi alla mascella».

