Nonni ubriachi gettano nella stufa nipotino di 11 mesi/ “Non sopportavano il pianto”: bimbo morto carbonizzato

La follia del giorno arriva dalla Russia e purtroppo non è la fiaba di Hansel e Gretel finita male, ma è la cruda realtà di un villaggio sperduto nel distretto di Khakassia, nelle profonde lande verso la Siberia. Si chiama Maxim Sagalakov ed era un piccolo bimbo di 11 mesi, gettato vivo nella stufa dai nonni ubriachi, infastiditi – pare – dal fatto che piangesse molto: non aveva ancora un anno quel poco più di neonato che ha trovato una fine orribile nel dolore più atroce, morto carbonizzato nella stufa a mattoni della casa dei nonni. La mamma di 20 anni, Viktoria Sagalakova, aveva lasciato il figlio Maxim ai genitori di 42 e 47 anni che però – come purtroppo molto spesso accade in Russia, specie in lande desolate e fredde fino ai -50 gradi – hanno pensato “bene” di bere vodka fino a non ragionare più e ad avere una concezione di realtà del tutto distorta: si può “spiegare” solo così la follia che hanno messo a punto pochi istanti dopo.

LA FOLLIA DEI NONNI IN RUSSIA

In preda ai fumi dell’alcol, riportano le agenzie russe, quegli stessi nonni non riuscivano più a sopportare le urla e il piano del bambino che non veniva considerato dai nonni: per questo «hanno gettato il nipote nel forno». Il corpo è stato ritrovato gravemente «ustionato dalle alte temperature all’interno della stufa», spiegano gli inquirenti russi per come riporta il Gazzettino. Una dei vicini di casa dei nonni assassini ha raccontato alla tv locale una versione leggermente diversa: sarebbe infatti il nonno ad essere rincasato completamente ubriaco e, infastidito dall’infante in lacrime, lo avrebbe gettato nella fornace ardente. Al netto delle responsabilità che andranno acclamate nel processo, per la morte del piccolo Maxim, i nonni rischiano la condanna all’ergastolo: la mamma quando è tornata a casa e ha assistito impotente alla scena già avvenuta è rimasta choc e ancora non è riuscita a commentare la tragedia infame cui è stato sottoposto il piccolo figlio.





