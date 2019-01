TRATTATO ARMI NUCLEARI (INF) USA-RUSSIA, TRUMP VERSO RITIRO/ “Domani annuncio”, salta intesa Reagan-Gorbaciov

L’amministrazione Trump dovrebbe annunciare domani il ritiro dallo storico trattato sulle armi nucleari (Inf) Usa-Russia firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e pietra miliare della fine della Guerra Fredda. A riportarlo è l’Associated Press, secondo cui l’inquilino della Casa Bianca non ha cambiato idea sul fatto di stracciare l’intesa entro la scadenza del 2 febbraio. Secondo il tycoon, Mosca avrebbe ripetutamente violato quegli accordi. Accuse rispedite al mittente da parte del Cremlino, secondo cui proprio gli Usa avrebbero in realtà ripreso una pericolosa corsa agli armamenti. Falliti i tentativi di arrivare ad una mediazione, come si era intuito già quest’oggi dalle parole del viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, secondo cui Washington e Mosca “non hanno fatto progressi” nelle trattative per salvare il trattato Inf sulle forze nucleari di medio raggio.

TRATTATO ARMI NUCLEARI (INF) USA-RUSSIA: TRUMP VERSO IL RINVIO

La condizione posta dall’amministrazione Trump per restare all’interno del Trattato sulle forze nucleari di medio raggio ed evitare la ripresa di una corsa alle armi in Europa era che la Russia distruggesse il sistema missilistico 9M729, che secondo Washington infrange gli impegni dell’accordo. I rappresentanti americani e russi, come riferito dall’Afp, si sono incontrati a margine di una riunione dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu a Pechino ma, ha chiarito Ryabkov dopo aver parlato con il sottosegretario di Stato Usa per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale Andrea Thompson, “sfortunatamente non ci sono progressi”. Secondo Mosca, infatti, la posizione americana sul tema è “dura, distruttiva e simile a un ultimatum”. Il vice di Lavrov ha commentato il fatto di non aver fatto progressi senza nascondere una certa amarezza:”Lo diciamo non soltanto con tristezza ma con profonda preoccupazione per il destino del trattato, per il destino della sicurezza europea e internazionale”.

