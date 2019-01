Usa, vortice polare e freddo record: 10 morti/ Ultime notizie emergenza nel Midwest: -40° ma Trump ironizza…

USA, il vortice polare e il freddo record causano 10 morti. È questo il bilancio finora dell’immane ondata di gelo che ha colpito soprattutto gli Stati del Midwest del Paese, con temperature record che sulla colonnina di mercurio hanno fatto segnare anche -40 gradi; ma nella morsa di quello che è stato definito il “Polar Vortex” c’è anche la costa orientale degli Stati Uniti: a New York come pure a Washington è scattata l’emergenza tanto che in alcune zone i residenti sono stati invitati a rimanere in casa mentre coloro che sono stati costretti a circolare hanno dovuto sperimentare sulla propria pelle i disagi nei trasporti e non solo urbani ma anche negli aeroporti dove diversi voli sono stati cancellati nelle ultime ore. Ma a far discutere è soprattutto un tweet di Donald Trump: l’inquilino della Casa Bianca ha infatti ironizzato sul Global Warming riferendosi al “Polar Vortex”, cosa che non è piaciuta a molti.

VORTICE POLARE SUGLI USA

“Nel bellissimo Midwest le temperature hanno raggiungo i meno sessanta gradi” ha cinguettato il Presidente degli Stati Uniti in merito all’ondata di freddo record, aggiungendo che nei prossimi giorni la situazione potrebbe anche aggravarsi prima di lanciare degli strali contro il Global Warming, chiedendosi ironicamente che fine abbia fatto: “Torna presto, abbiamo bisogno di te!”. Molti, come detto, hanno trovato di dubbio gusto il tweet dato che il bilancio del “Polar Vortex” per adesso parla di 10 vittime e la cancellazione di oltre 2000 voli oltre ai succitati disagi. Intanto, il peggio di questa ondata di freddo non è ancora arrivata e si calcola che in tutto il Paese saranno oltre 200 milioni gli americani che si troveranno a far fronte a temperature ben al di sotto dello zero nei prossimi giorni e col rischio che venga battuto pure il record di una località del Nord Dakota dove di recente la temperatura ha raggiunto i -54 gradi, facendola diventare anche più fredda dello stesso Artico.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 gennaio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA