Germania, attacco hacker a centinaia di politici/ Cdu Merkel più colpito: furto dati al Presidente Steinmeier

Il più grande furto di dati sensibili alla maggioranza dei politici nazionali del Bundestag e non solo: quello scoperto in Germania è un attacco hacker “choc” con vittime illustri come il Presidente della Repubblica Steinmeier, ma anche giornalisti, comici e musicisti sono stati “derubati” dei propri dati, mail, chat, numeri di telefono e codici finanziari. Tutto diffuso online nella ormai consueta “usanza” dei leaks derubati e poi ripubblicati per violare la sicurezza di quasi tutti i partiti politici del Paese (escluso il partito di destra Afd). Sono stati coinvolti infatti Cdu, Csu, Spd Verdi, Fdp e Linke, con il partito della Cancelliera Angela Merkel il più bersagliato tra i politici colpiti dall’attacco hacker su larga scala, il più grande ripetiamo della storia della Germania. Stando a quanto riferiscono i media tedeschi, sono stati diffusi online i numeri di cellulari, i dati di carte d’identità, ma anche chat, lettere, conti e informazioni di carte di credito. Sulle modalità di furto, pare che gli hackers abbiano utilizzato Outlook per accedere poi ai profili social e personali dei vari politici ove utilizzavano le medesime password d’accesso.

COLPITO ANCHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Pare che i dati sensibili rubati ai politici e personaggi famosi tedeschi siano stati resi pubblici già a Natale su Twitter e su altri social, ma i gruppi parlamentare e i singoli deputati sono stati informati solo ieri: la matrice dell’attacco hacker in Germania ancora non è chiara, ma si sospetta di gruppi di estrema destra visto il mancato coinvolgimento dell’Afd dal furto dei dati. Ovviamente resta ancora da verificare che tutti i dati pubblicati siano effettivamente reali e non siano invece stati “inventati” per gettare fumo negli occhi dell’opinione pubblica: la Cdu è il partito più colpito con 405 i parlamentari e politici finiti sotto attacco, mentre seguono la Spd (294), i Verdi (105), la Linke (82) e la Fdp (28). Colpiti poi due leader ambientalisti anti-destra, come Robert Habeck (capo dei Verdi) e Juergen Resch, il leader della Umwelthilfe, la Protezione ambientale. La “sempiterna” Russia viene vista come pericolo n.1 per l’origine dell’attacco hacker, ma non solo: pare che anche altri gruppi di estrema destra o anarchici possano essere alla base del clamoroso leak.

