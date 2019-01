Moglie lo tradisce col migliore amico: scopre video hot/ Le spara davanti a figli mentre lo implorano

La moglie lo ha tradito con il suo migliore amico e, dopo aver scoperto un presunto video hot che i due avrebbero girato nei loro momenti di intimità, un uomo di 39 anni avrebbe deciso di vendicarsi nel peggiore dei modi, cercando di mettere fine alla vita della donna. E’ accaduto in Florida nel giorno di Capodanno e, come racconta Il Messaggero, il 39enne arrestato non è riuscito a frenare la sua folle gelosia dopo la scoperta del tradimento da parte della moglie. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, erano circa le 17.00 del primo giorno dell’anno quando la coppia rimase coinvolta in un violento litigio mentre si trovava nella casa di famiglia, a Melbourne. William Brian Stillwell, colto da un raptus di follia, avrebbe aperto il fuoco contro la moglie Mona per poi passare anche ai suoceri, presenti nel medesimo appartamento. La causa della violenta lite culminata nel tentato omicidio della consorte sarebbe stata proprio un video apparentemente hot scoperto sul cellulare di lei e che ritrarrebbe un presunto tradimento con il suo migliore amico e nel quale lo stesso 39enne sarebbe stato preso in giro. Accecato dalla rabbia e dalla gelosia, avrebbe deciso di dare una lezione decisiva alla compagna proprio davanti ai suoi figli.

SCOPRE VIDEO HOT E SPARA ALLA MOGLIE: FERITI ANCHE I SUOCERI

Erano presenti anche i loro due bambini durante la lite tra i coniugi Stillwell nata dopo la scoperta di un presunto video hot che avrebbe confermato il tradimento della moglie. Fortunatamente i due figlioletti non sono rimasti feriti dagli spari così come le altre tre persone presenti che, secondo le autorità, se la caveranno con qualche ferita. L’uomo avrebbe colpito e ferito a gambe e fianchi anche i suoceri. I due bambini, gemelli di 5 anni, hanno pregato fino alla fine il loro papà affinché il papà risparmiasse la loro madre. Lo si apprende dalla loro voce registrata nel corso di una telefonata al 911 e nella quale si sente anche quella della madre mentre grida a uno dei suoi figli di uscire: “Esci e corri, piccolo, corri!”. Sono momenti concitati, quelli che anticipano il tentato delitto. Come riferito dal capo della polizia di Melbourne, i piccoli alla fine sono riusciti a trovare riparo in casa di un vicino e con loro a scappare di casa anche i tre cani di famiglia, uno dei quali risulta ancora scomparso. Dopo l’assurda sparatoria, l’uomo è stato bloccato ed arrestato con le accuse di tentato omicidio, furto armato con scasso, abusi su minori e occultamento di un’arma da fuoco. La donna ha invece voltato pagina a partire dall’immagine del profilo social: via la foto con il marito per fare spazio a quella dei due figli.

