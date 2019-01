California, sparatoria in un bowling: diversi morti/ Video ultime notizie, è caccia all’uomo

Nuova tragedia negli Stati Uniti d’America: dopo i fatti di Chicago e di Los Angeles, registrata una nuova sparatoria in California, a Torrance. Come riporta la stampa americana, un uomo ha aperto il fuoco all’impazzata al Gable House Bowl, una sala da bowling: la polizia ha reso noto che ci sono diversi morti. Su Twitter, la TPD ha invitato i residenti a restare lontani dalla zona interessata, situata al 22501 Hawthorne Blvd., vicino a Sepulveda. Intervenuto ai microfoni del The New York Times Post, Jesus Perez di San Pedro ha testimoniato: «Siamo scappati dentro il bar e ci siamo messi al rparo, abbiamo sentito dei rumori come se stessero sparando due persone». L’uomo ha avvertito almeno quattro spari, sulla dinamica dei fatti sono in corso le indagini degli investigatori: è caccia all’uomo, ingenti forze di polizia predisposte.

SPARATORIA CALIFORNIA, IL VIDEO

Il The New York Times Post riporta un’altra testimonianza: «Abbiamo sentito una grande lotta prima degli spari: siamo scappati subito dentro il bar e, appena ci siamo messi al riparo, abbiamo avvertito il rumore degli spari». I presenti sono rimasti all’interno del locale per 15 minuti, per poi essere scortati fuori da una guardia di sicurezza. Secondo alcune testimonianze sui social network, che necessitano di conferme da parte delle autorità, le vittime sarebbero tre. E il dramma vissuto nella sala da bowling è testimoniato da un video che sta circolando sui social network e che è stato pubblicato dal Mirror: è possibile vedere un agente che si avvicina a una vittima ricoperta di sangue.L’autore del video ha poi rassicurato i suoi cari sul web, confermando di stare bene. Clicca qui per vedere la sequenza.

