Gilet gialli, primi scontri a Parigi/ Ultime notizie, polizia usa i lacrimogeni

Ottavo sabato di protesta per i gilet gialli, in piazza a Parigi e in tutta la Francia per contestare il presidente Emmanuel Macron. Una settimana movimentata dall’arresto del leader Drouet, con i manifestanti che provano a dare nuova energia a un movimento che si è un po’ spento con il trascorrere delle settimane. Sono iniziati i primi scontri a Parigi, con la polizia che ha utilizzato i lacrimogeni: Le Monde sottolinea che sono quasi 1500 i gilet jaunes presenti per le vie della capitale. «Macron dimettiti» è il coro più in voga, con uno dei leader che ha rilanciato: «Protesteremo qui in piazza per ogni sabato del 2019: faremo in modo che i cittadini riprendano il potere. Vogliamo gli Stati generali organizzati dalle persone e per le persone».

GILET GIALLI, OTTAVO SABATO DI PROTESTE IN FRANCIA

Il quotidiano transalpino che il corteo si è diretto poi verso Place de l’Hotel de Ville, dove alle 14 è partito il raduno principale. Situazione diversa a Rouen, con il prefetto Fabienne Buccio che ha parlato di circa 1700 manifestanti presenti, precisando che potrebbero aumentare con il passare delle ore. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine: quattro persone sono state arrestate, tre di loro indossavano passamontagna e detenevano un’arma (coltello e armi). Misure di sicurezza imponenti, con un elicottero della Gendarmeria che sorveglierà l’area per tutta la durata della sfilata. In mattinata, inoltre, 350-400 persone hanno raggiunto l’aeroporto di Beauvais: le forze dell’ordine hanno impedito l’accesso e dopo qualche tensione la situazione è tornata alla normalità. Scontri nella Capitale ma non solo: la polizia è stata costretta a sparare lacrimogeni anche a Beauvais per contenere la violenza di circa 600 persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA