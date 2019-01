Ikea, film porno sul maxi schermo/ Video, clienti increduli: arrivano le scuse

Sta facendo il giro del web ciò che è accaduto in un negozio Ikea ad Hong Kong. Il rinomato store svedese infatti ha dovuto fare i conti con un inconveniente mica da ridere: sui maxi-schermi presenti all’interno del locale non è stato proiettato il solito spot promozionale, bensì un film porno. Tra ilarità e scandalo, l’episodio è diventato subito virale sui social network: nei vari schermi presenti nel locale i clienti hanno dovuto assistere a una sequenza erotica. Notato l’errore, i dipendenti Ikea hanno provato a mettere una pezza: nel video pubblicato sotto è possibile vedere una commessa imbarazzata che tenta di coprire lo schermo con una tovaglia.

FILM PORNO IKEA: ECCO IL VIDEO VIRALE

Il quotidiano Metro rivela che il film porno sarebbe andato avanti per diversi minuti: alcuni testimoni presenti hanno sottolineato che la sequenza ha spaventato i bambini presenti in compagnia con i genitori. Una dipendente si è scusata per l’inconveniente con tutti i clienti presenti e Ikea Hong Kong ha reso noto che è stata avviata un’indagine interna per capire di chi sia stato l’errore. Non si esclude, anzi è molto probabile, che si tratti di uno scherzo di cattivo gusto. Ad aggravare il tutto, il fatto che sia accaduto durante un giorno festivo, con più clienti del solito presenti nello store. Qui di seguito vi proponiamo il video, ovviamente blerato, con la commessa intenta a coprire le immagini hard.





