Afghanistan, crollo tunnel miniera d’oro: almeno 30 morti/ Ultime notizie, sepolti sotto 60 metri di terreno

Sarebbero almeno 30 i morti sotto la miniera d’oro crollata stamattina in Afghanistan, nel distretto di Kohistan (provincia del nord ovest a Badakhshan): la situazione sarebbe davvero drammatica secondo le prime informazioni filtrate dall’Afp da fonti ufficiali del Governo di Kabul, con moltissime persone ancora sepolti sotto i 60 metri di terreno in cui è scavata la preziosa miniera d’oro afgana. Pare che i residenti della zona avessero scavato da poco un cunicolo profondo per poter arrivare nel letto di un fiume e poi da lì raggiungere le aree dove sono “nascosti” diversi quintali del preziosissimo minerale: purtroppo quel tunnel sarebbe crollato e su di loro montagne di roccia, fango e terra. I morti sono al momento confermati nel numero di 30 ma potrebbero essere purtroppo molti di più, anche perché è difficile poter calcolare quanti cittadini si siano avventurati nel “tunnel mortale”.

LA DENUNCIA DEL GOVERNO E IL “MISTERO” SULLE CAUSE

Secondo il portavoce dell’Afp, Nik Mohammad Nazari, la causa del crollo è tutt’altro che chiara, ma non deve stupire la pratica dei residenti nella ricerca dell’oro: «Gli abitanti del villaggio lo fanno da decenni, senza alcun controllo da parte del governo», spiega il Governatore del distretto di Kohistan, Mohammad Rustam Raghi. «Abbiamo inviato una squadra di soccorso, ma gli abitanti del villaggio avevano già iniziato a rimuovere i corpi», riporta ancora l’Afp (citato da Repubblica). Purtroppo la zona di Badakhshan è una provincia molto montuosa e dove le frane sono assai frequenti: è tra l’altro un’area molto isolata anche perché i talebani da tempo sfrutta illegalmente, tramite i residenti, le zone ricche d’oro per poi rivenderle e proseguire la propria personale battaglia-guerra “santa”.

