Germania, leader estrema destra picchiato a sangue/ Foto, Afd: “grave aggressione politica a Frank Magnitz”

Gravissima aggressione a chiaro sfondo politico è avvenuta ieri sera a Brema, Germania, nei confronti di uno dei leader più in vista del partito di estrema destra (in netta ascesa nei consensi anche nelle ultime sfide elettorali) Afd: ieri sera il parlamentare Frank Magnitz è stato violentemente picchiato da tre uomini mascherati nel centro di Brema, mentre tornava tranquillamente a casa. Secondo le informazioni riportate da Repubblica su fonti tedesche, pare che gli aggressori abbiano anche infierito sul corpo a terra del deputato di Alternative für Deutschland con un bastone ripetitivamente scagliato contro la testa del leader della destra populista nella sua regione. Un operaio di passaggio pare lo abbia salvato dalla furia quasi omicida dei criminali, mettendoli in fuga e chiamando la polizia: il 66enne è stato subito soccorso e ricoverato e versa in gravi condizioni con svariate ferite alla testa e non solo.

LA DENUNCIA DI AFD, “AGGRESSIONE POLITICA”

La magistratura di Brema indaga a fondo sull’accaduto e tramite la polizia nelle scorse ore ha iniziato a parlare di chiare «motivazioni politiche» dietro l’aggressione al deputato di Afd: Frank Magnitz è un gestore immobiliare, con un passato turbolento a livello politico, passato prima dal Partito Comunista del DKP, poi elettore della Cdu finché in tarda età approda alla destra populista in aperta critica alla gestione dello Stato di Angela Merkel negli ultimi 20 anni. Dopo la vile aggressione, che segue di qualche giorno l’attentato con bomba davanti alla sede di Afd a Doebeln, in Sassonia ministro degli Esteri socialdemocratico Heiko Maas e l’ex leader dei Verdi Cem Oezdemir sostengono che «non c’è giustificazione per la violenza». Ovvia la denuncia della stessa Ultradestra tedesca, che sui social posta la foto del deputato insanguinato e scrive «auguriamo a Frank #Magnitz un rapido e pieno recupero e la speranza che i responsabili di questo subdolo attacco sarà catturato il più presto possibile».





