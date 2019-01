Kim Jong-un in Cina: vertice con Xi Jinping/ Incontri Usa-Corea del Nord in Vietnam per nuovo summit con Trump

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, per festeggiare il suo 35esimo compleanno, è in viaggio-visita in Cina su invito del Presidente Xi Jinping: lo ha reso noto questa mattina l’agenzia di Stato di Pyongyang, la ormai celeberrima KCNA, spiegando che la visita del leader avverrà fino al prossimo 10 gennaio. All’interno del tour da turista “speciale”, evidente, il motivo politico e strategico: Kim vuole instaurare un’asse ancora più di “ferro” con Pechino prima di intraprendere la seconda fase degli accordi con gli Stati Uniti, rallentati in questi ultimi mesi dopo lo storico incontro di pace fra Donald Trump e lo stesso Kim Jong-un il 12 giugno scorso a Singapore. Il leader nordcoreano è partito in treno per la Cina ieri pomeriggio, assieme alla first lady Ri Sol-ju e a svariati funzionari di vertice e forse già oggi potrebbe incontrare Xi Jinping a Pechino, non prima di aver dato mandato ai suoi collaboratori per diversi altri progetti in vista nei prossimi giorni.

PRESTO NUOVO SUMMIT CON TRUMP

Ieri i media Usa hanno rilanciato la possibilità che il prossimo summit tra Trump e Kim Jong-un potrebbe tenersi ad Hanoi, in Vietnam: non solo, di recente i funzionari dei due Paesi si sarebbero incontrati per iniziare a dirimere i contorni dell’importante visita internazionale e ancora nei prossimi giorni, con la supervisione di Pechino, potrebbero esserci nuovi contatti. Nel suo discorso di Capodanno, Kim ha ribadito la volontà di bloccare la produzione di armi nucleari e di incontrare Trump in ogni momento: di contro, il Presidente Usa stesso qualche giorno fa dalla Casa Bianca ha ammesso di aver contattato (indirettamente) il leader di Pyongyang per “allentare” la pressione sul fronte delle richieste per il nucleare. Il Vietnam rappresenta una buona base negoziale sia per il mondo comunista di Pyongyang e sia sui neonati rapporti commerciali con Washington. Intanto, Kim Jong-un vuole strappare una nuova “protezione” dalla Cina e per questo saranno parecchi i negoziati con Xi Jinping nel giro di pochi giorni durante la “visita da turista” del dittatore nordcoreano.

