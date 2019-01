Londra, drone a Heathrow: voli ripresi dopo allerta/ Ultime notizie: scalo rimasto chiuso un’ora

Torna la paura nel cielo di Londra. Dopo il caos scoppiato nei giorni di Natale all’aeroporto di Gatwick, quello di Heathrow è stato “bloccato” dopo l’avvistamento di un drone non identificato in prossimità dello spazio aereo della struttura. Le partenze dei voli sono state sospese per circa un’ora stasera nel principale scalo della capitale britannica. «Rispondiamo a una segnalazione di un drone a Heathrow e lavoriamo da vicino con la polizia londinese per impedire ogni minaccia alla sicurezza operativa. In via precauzionale abbiamo sospeso le partenze durante le indagini», l’annuncio dell’aeroporto, il primo in Europa per numero di passeggeri, su Twitter prima che ne venisse annunciata la ripresa. Poco prima delle 18 locali (le 19 in Italia) è scattato lo stop. La portavoce della struttura si è scusata con i passeggeri per «i disagi arrecati». Scotland Yard intanto ha confermato di aver avviato un’indagine dopo aver ricevuto alcune denunce. «Nostri agenti stanno ora investigando queste denunce insieme con i colleghi (della polizia aeroportuale) di Heathrow».

LONDRA, DRONE A HEATHROW: I CASI PRECEDENTI

Per un caso analogo, che è rimasto non chiarito, a dicembre c’era stato lo stop totale dei voli per due giorni all’aeroporto di Gatwick, il secondo scalo londinese e ottavo più frequentato in Europa. In tutto in pieno periodo natalizio erano stati cancellati circa mille voli e 140mila persone rimasero a terra. L’allarme era scattato il 20 dicembre, quando due dispositivi volanti non identificati furono avvistati attorno alle 22 italiane del giorno precedente. Il 22 dicembre due persone erano state arrestate, marito e moglie, rilasciati il giorno dopo con tante scuse. Per mancanza di indizi concreti, è stata esclusa sin da subito la pista del terrorismo, così quella di una potenza ostile, che in molti erano già pronti a identificare a prescindere con la Russia. Il caso si era trasformato in un mezzo flop per le autorità britanniche. La direzione aeroportuale arrivò a mettere sul piatto una taglia da 50mila sterline per chi fosse stato in grado di individuare i manovratori del drone.

