Scientology, piano segreto per cercare Obi-Wan Kenobi/ Video rivela credenze segrete della Chiesa di Hubbard

Caccia aperta a Obi-Wan Kenobi. Il genietto di Guerre stellari esiste ed è in mezzo a noi. Il problema è trovarlo, ma questo è l’obbiettivo che ha fissato per i suoi seguaci Michael Chan, considerato uno dei più importanti se non il più importante elemento di Scientology, un autentico sacerdote del culto bizzarro della Chiesa nota in tutto il mondo. Anzi, non uno solo, ma molti, ha detto durante una conferenza segreta riservata ai soli membri di Scientology in Texas. La riunione però è stata filmata e messa online senza il permesso dell’organizzazione. Chan ha chiesto ai suoi seguaci di fare in modo di scoprire l’esistenza di questi esseri magici, il cui compito è portare Scientology a nuovi livelli di consapevolezza: “Dovete cercarne centinaia a settimana“, ha detto. Il giornalista che ha ripreso la riunione ha rivelato anche sul sito Sputniknews che Chan ha spiegato in cosa consiste Scientology: cercare di riportare alla mente tutti i livelli di vita passati per ottenere poteri di un dio in modo da avere controllo su ogni cosa, materia, energia, spazio e tempo. Sempre secondo il giornalista, l’esempio di Obi-Wan Kenobi nelle sue parole non è una metafora, lui crede davvero all’esistenza di questo essere. Tutte cose, fa notare, che la gente comune non aveva mai sentito prima, perché riservata solo agli adepti più stretti.

SCIENTOLOGY E IL PIANO SEGRETO PER RECLUTARE NUOVI OBI-WAN KENOBI

L’origine dell’universo secondo Scientology è davvero bizzarra. Si parla della Terra come di una “prigione” in cui gli dei in seguito ad una ribellione furono banditi e costretti a vivere un ciclo infinito di vite nei corpi umani. Secondo Chan i “thetan” meno potenti stanno però prendendo il sopravvento, per questo Scientology deve reclutare nuovi membri. Ai tempi dell’antica Grecia e dell’antico Egitto, solo gli dei più capaci riuscivano ad ottenere un corpo. Per questo, ad esempio, sono nate le piramidi: le persone all’epoca erano più capaci di oggi. Per Chan ora ci sono più corpi di un tempo, ma sono meno capaci. Secondo il giornalista che ha realizzato questo filmato, questo sermone rivela le credenze segrete che Scientology cerca di tenere nascoste, tranne ovviamente ai loro membri. (agg. di Silvana Palazzo)





