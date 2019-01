Uomo accoltella 20 bambini a scuola: fermato/ Cina, paura a Pechino: tre sono feriti gravemente

Paura in Cina: un uomo accoltella 20 bambini a scuola ferendone gravemente tre. L’aggressione è avvenuta a Pechino: lo ha riferito la polizia assicurando che la vita dei bambini coinvolti non è a rischio. I media locali hanno fatto sapere che l’episodio si è verificato poco dopo le 11.15 del mattino, quando in Italia erano le 4.15, nel quartiere di Xicheng, presso la scuola elementare Xuanwu Normal Experimental Affiliated Number One. L’uomo sospettato dell’aggressione è stato arrestato: secondo quanto riportato dal South China Morning Post, è un dipendente della scuola, che potrebbe aver agito con un coltello o un martello. «I dettagli non sono chiari», ha dichiarato il genitore di uno dei bambini feriti sulla piattaforma WeChat. «Erano tutti piccoli scolari e sono stati aggrediti da un adulto». L’aggressione potrebbe essere avvenuta durante l’ora di educazione fisica, secondo il racconto di un altro genitore.

UOMO ACCOLTELLA 20 BAMBINI A SCUOLA: FERMATO

I bambini si stavano esercitando nella corsa all’aperto quando è avvenuta l’aggressione. L’intervento di un insegnante ha permesso di fermare l’uomo prima che l’aggressione si trasformasse in una strage. L’accaduto ha ovviamente suscitato la rabbia dei genitori, a cui i docenti hanno provato a dare spiegazioni e rassicurazioni. Il sindaco della capitale cinese, Chen Jining, ha fatto già visita in ospedale ai piccoli della scuola elementare. Al momento non si conoscono le motivazioni e i dettagli sull’attacco ai bambini, ma è sicuramente già rassicurante la notizia riguardane le condizioni dei piccoli aggrediti. Dei 20 bambini coinvolti nell’attacco solo tre sono stati feriti gravemente, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Le indagini sull’aggressione dovranno dunque fare chiarezza sul brutale attacco avvenuto in una scuola elementare di Pechino.

