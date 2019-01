Norvegia, rapita la moglie di un miliardario/ Ultime notizie, chiesto riscatto da 9 milioni in criptovaluta

La moglie di un miliardario in Norvegia è stata rapita da mesi, ma solo oggi la notizia è venuta alla ribalta lasciando interdetto l’intero Paese. Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, 68 anni, è stata rapita esattamente il 31 ottobre dello scorso anno ma la notizia è stata resa nota solo dopo la richiesta di riscatto da parte dei sequestratori, avanzata al marito e miliardario Tom Hagen. I rapitori hanno chiesto 9 milioni di euro in criptovaluta “Monero” per il rilascio della donna. A lasciare la Norvegia sconvolta è soprattutto la rarità di episodi simili in un Paese i cui livelli di criminalità sono molto bassi. Clamorosa anche la modalità di riscatto, per la prima volta col metodo della criptovaluta. Il rapimento fino ad oggi, spiega Corriere.it, era rimasto riservatissimo in quanto i sequestratori avevano minacciato di uccidere la moglie 68enne del miliardario se solo avesse permesso il coinvolgimento della polizia e dei media nel caso. Secondo quanto riferito dal quotidiano Aftenposten, si sarebbero verificati dei contatti, seppur limitati con i presunti sequestratori. Pare inoltre che i medici legali abbiano trascorso lunghe ore in casa della coppia a caccia di tracce di Dna. Fino ad oggi, tuttavia, nonostante l’esorbitante richiesta di riscatto non vi sarebbe alcuna prova del fatto che Anne-Elisabeth sia ancora viva.

MOGLIE DI UN MILIARDARIO “RAPITA CONTRO LA SUA VOLONTÀ”

Anche per tale ragione, spiega La Stampa, la polizia ha deciso di diffondere nella giornata odierna la notizia del rapimento della moglie del miliardario, nella speranza di poter ottenere qualche informazione utile al caso. Tom Hagen, marito della 68enne rapita ad ottobre, è un magnate dell’energia con un patrimonio immobiliare vastissimo ed una ricchezza stimata di 1,7 miliardi di corone (circa 200 milioni di dollari) stando alle valutazioni del sito Kapital. Gli Hagen sono sposati da circa 50 anni e hanno tre figli ormai adulti e diversi nipoti. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi, il portavoce della polizia Tommy Broske ha dichiarato: “Sono state proferite minacce ed è stata fatta una domanda di riscatto”. Sempre secondo le autorità, la donna sarebbe stata “rapita in casa contro la sua volontà”. La polizia, dopo la richiesta di riscatto in criptovaluta ha consigliato alla famiglia della vittima di non pagare. Tuttavia non è trapelato alcun commento sul valore del riscatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA