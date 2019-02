Ministro Israele: “pena di morte per assassino palestinese”/ Uccisa 19enne figlia di rabbino: ira del Governo

Un assassinio, brutale ed efferato, rischia di scatenare una conseguenza “politica” assai più rilevante per i prossimi mesi: dopo l’omicidio della 19enne israeliana Ori Ansbacher, figlia di un noto rabbino, il Ministro della Giustizia Ayelet Shaked ritiene che il sospettato palestinese fermato e accusato di essere il “killer del bosco” meriti «la pena di morte». Si chiama Arafat Irfaya ed è accusato di aver ucciso giovedì scorso nella radura vicino a Gerusalemme l’innocente 19enne figli del rabbino tra i più importanti d’Israele: secondo la Ministra israeliano «una volta sotto processo in un tribunale militare la pubblica accusa dovrebbe chiedere per lui la pena capitale». Il problema è che in Israele la pena di morte è prevista solo nelle corti marziali e comunque non è mai stata applicata finora: creerebbe un importante e pesantissimo precedente che nell’annoso scontro tra palestinesi e popolo ebraico non gioverebbe certo al dialogo e “superamento” del perenne conflitto sociale.

IL BRUTALE OMIICIDIO E LE CONSEGUENZE POLITICHE

«Non dobbiamo nascondere la verità. Ha ucciso Ori in quanto ragazza ebrea», continua la titolare della Giustizia Ayelet Shaked in una intervista al Canale 13: nel frattempo l’esercito israeliano, secondo La Stampa, si accinge a demolire a Hebron (Cisgiordania) la casa di Irfaya e mira a nuove ripercussioni contro la popolazione palestinese dopo il grave affronto. Violenza chiama violenza, nell’ormai assurdo e continuo scontro in Medio Oriente: Irfaya è interrogato dai servizi segreti e ancora non è stato stabilito se il delitto che gli viene attribuito (non è infatti detto ancora che sia lui il colpevole, ndr) sia solo criminale o abbia anche risvolti nazionalistici. Contro di lui una traccia biologica trovata sulla scena del delitto, come nel più classico caso di cronaca nera: questa volta però sullo sfondo un “teatro ben maggiore” (con la lunga campagna elettorale verso le Elezioni anticipate in Israele) rischia di complicare e non poco le indagini.

