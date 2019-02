Russia, orsi invadono i villaggi: stato di emergenza/ 52 esemplari fra la gente “Affamati e aggressivi”

Pericolo orsi in Russia. La nazione madre dell’est Europa ha dovuto dichiarare lo stato d’emergenza per un gruppo numerosi dei mammiferi suddetti che sta seriamente minacciando gli esseri umani. Come riferito da numerosi organi di informazione, a cominciare dagli inglesi della Bbc, la zona interessata è quella dell’arcipelago di Novaya Zemlya, dove una famiglia numerosa di orsi polari è comparsa nei pressi di alcuni insediamenti umani manifestando un comportamento a volte aggressivo e quindi pericoloso per gli stessi residenti. Nell’arcipelago suddetto vive qualche migliaio di abitanti, e molti di essi hanno raccontato di intrusioni nelle case e negli edifici pubblici degli stessi orsi polari, che in molte occasioni hanno anche aggredito le persone al loro interno. Ovviamente il comportamento degli animali non va condannato a prescindere: la loro intrusione nell’habitat dell’uomo deriva dal fatto che gli stessi faticano sempre più a trovare cibo nelle loro zone per via dei cambiamenti climatici, e di conseguenza sono costretti a sconfinare per mangiare. In poche parole, è colpa dell’uomo se gli orsi polari stanno attaccando gli stessi uomini.

RUSSIA, ORSI INVADONO I VILLAGGI: STATO DI EMERGENZA

Nei pressi di Belushya Guba, il principale insediamento nell’arcipelago in questione, sono stati registrati ben 52 diversi orsi, con una decina che si sarebbero invece stanziati di fatto in maniera stabile sul territorio. Cinque di questi avrebbero trovato casa presso il terreno della caserma locale dell’esercito, dove si trovano le forze di difesa aerea, come riferisce il responsabile dell’amministrazione locale Vigansha Musin. In Russia gli orsi polari sono classificati come animali in via di estinzione e di conseguenza è vietato cacciarli. L’agenzia federale che protegge l’ambiente ha quindi rifiutato l’autorizzazione di abbattere gli esemplari più aggressivi ma ha altresì inviato una commissione per valutare il da farsi.

