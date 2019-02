Il volto della Madonna nell’ecografia/ I medici le avevano detto che non poteva avere figli: ne ha avuti nove

I dottori le avevano detto che non sarebbe mai riuscita a rimanere incinta. Questa donna americana, invece, di cui racconta la storia il sito ChurchPop, oggi invece di figli ne ha nove. E’ stato uno dei suoi figli a contattare il sito, per raccontare l’incredibile episodio occorso quando aspettava il quinto figlio. Dopo aver fatto una ecografia, lei e il marito osservarono come fanno tutti con attenzione l’immagine, restando a bocca aperta quando si resero conto che la foto de bambino che portava in grembo assomigliava in modo misterioso a una immagine della Madonna che tiene sulle ginocchia il bambino Gesù che avevano in casa.

IL VOLTO DELLA MADONNA

Nell’ecografia è infatti possibile scorgere il viso di una donna pagato sopra il bambino, il naso, gli occhi, la bocca. Come sempre, e come abbiamo già raccontato in un altro caso, quello di un bambino abortito nella cui ultima ecografia sembra scorgersi un Cristo crocefisso, anche qui si possono fare tutte le supposizioni che si vogliono. Ma certamente, il fatto che una donna a cui era stato detto che per alcuni problemi di cui soffriva non avrebbe potuto aver figli, il fatto di averne fatti nove significa, per chi crede, una particolare benedizione miracolosa della Madre di Dio. Nella sua lettera, il figlio della donna dice di come quell’immagine della Madonna è fissa nella loro casa per ricordare la santità della vita.

