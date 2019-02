Spagna verso elezioni anticipate/ Governo Sanchez senza maggioranza: voto ad aprile?

L’ufficialità delle elezioni anticipate in Spagna è sempre più vicina: dopo la bocciatura della legge di bilancio presentata dal Governo Psoe, il premier Pedro Sanchez è rimasto senza maggioranza. A fare andare sotto l’esecutivo sono stati indipendentisti e Centrodestra, ma una delle cause principali di questa caduta è la Catalogna: gli indipendentisti si sono vendicati in questo modo con il premier per il rifiuto negoziare l’autodeterminazione di Catalogna e provare a modificare i termini del processo contro i leader secessionisti, nonchè l’ipotesi di un nuovo referendum per l’indipendenza. L’annuncio del ritorno alle urne per il popolo spagnolo è atteso per domani, venerdì 15 febbraio 2019, ma la stampa madrilena non esclude novità già nel corso delle prossime ore: secondo una prima stima, la consultazione elettorale dovrebbe tenersi a fine aprile.

ELEZIONI ANTICIPATE SPAGNA: BUFERA A MADRID

La Stampa sottolinea che il premier Sanchez non è costretto ad anticipare la scadenza della legislatura, è possibile infatti prorogare la legge di bilancio del governo Rayoj, e questa ipotesi è ben vista dagli stessi indipendentisti: in caso di elezioni e di destra al governo, si teme la vendetta contro “i golpisti della Generalitat”. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore su quanto accadrà in Spagna, con il leader dei Popolari che non ha dubbi: «Elezioni quanto prima per frenare il degrado economico e il discredito internazionale provocato dal negoziato con i secessionisti», le parole di Pablo Casado riportato da Quotidiano. Questa la reazione di Ciudadanos: «In Spagna non può continuare ad agonizzare una legislatura nata morta. Bisogna andare alle urne».

