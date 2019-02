BREXIT, SORELLA BORIS JOHNSON SI SPOGLIA IN DIRETTA TV/ Video, “così sarò ascoltata”

Rachel Johnson, sorella dell’ex sindaco di Londra Boris, ha scelto una soluzione drastica per attirare l’attenzione dei telespettatori britannici sulla Brexit. D’altronde come darle torto: è da più di due anni che Oltremanica il dibattito politico è incentrato praticamente soltanto su quello, così la giornalista ha optato per un’azione forte: nel pieno di un confronto televisivo si è sbottonata la camicetta ed è rimasta a seno nudo. Questo clamoroso siparietto è andato in onda durante la puntata andata in onda ieri di “The Pledge”, un talk-show di SkyNews che la donna co-conduce in una sorta di tavola rotonda con alcuni colleghi. Questi ultimi sono rimasti almeno in apparenza sbigottiti dalla decisione della Johnson, alternando il proprio stupore con reazioni che sono andate dalla risata isterica al mutismo tipico di chi resta letteralmente “senza parole”.

BREXIT, RACHEL JOHNSON SI SPOGLIA IN DIRETTA TV

Ma quali sono le ragioni che hanno portato Rachel Johnson a spogliarsi in diretta tv? Come detto la sua è stata una sorta di azione di protesta dimostrativa per attirare l’attenzione su un dibattito arrivato giocoforza ad un livello di saturazione difficile da arginare. Alla fine, però, lo spogliarello si è rivelata una sorta di arma a doppio taglio: da una parte, infatti, tutti i media – non solo quelli inglesi – hanno parlato della sua decisione di sbottonarsi la camicetta, ma in pochi si sono soffermati sui contenuti della sua proposta. Più tardi, inoltre, si è venuto a sapere che la sua è stata più che altro una “simulazione” di spogliarello. La donna, come ha rivelato dopo la trasmissione, pare indossasse infatti un top di color neutro che copriva il seno. Un applauso va dunque alla performance degli altri “attori” in studio, capaci di inscenare una reazione “da Oscar”. Al punto che il video, nonostante sia stato svelato l’arcano, è diventato in poco tempo virale…





© RIPRODUZIONE RISERVATA