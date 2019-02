ILLINOIS, SPARATORIA IN AZIENDA:”DIVERSI FERITI”/ Usa, uomo armato è ex dipendente

Sono minuti di estrema tensione quelli vissuti in Illinois, negli Usa, dove poco fa ad Aurora un uomo ha dato vita ad una sparatoria all’interno di un’azienda che produce valvole. Come riportato dai media locali, diverse persone, tra agenti e civili, sarebbero state colpite. Secondo quanto riferito da TgCom24, sul luogo del conflitto a fuoco sarebbero intervenuti agenti di polizia e dell’Fbi. A conferma di questa ricostruzione arrivano anche le immagini video riprese dall’alto della cittadina dell’Illinois interessata dalla sparatoria che mostrano decine di veicoli delle forze dell’ordine parcheggiate all’esterno della fabbrica teatro del conflitto armato, la Henry Pratt Company. L’uomo che ha aperto il fuoco, da quanto filtra, sarebbe stato neutralizzato e catturato dagli agenti.

SPARATORIA IN ILLINOIS, “DIVERSI FERITI”

Un uomo armato è entrato all’interno di un’azienda manifatturiera che produce valvole meccaniche ad Aurora, in Illinois, ed ha aperto il fuoco lasciando sul terreno diversi feriti. E’ il resoconto tragico di alcuni minuti di ordinaria follia negli Stati Uniti, costretti a fare i conti con l’ennesimo shooting mass della loro storia recente. La polizia intanto ha chiesto ai cittadini residenti nella parte ovest di Aurora di restare al riparo all’interno delle proprie abitazioni. Come riportato da Fanpage, un testimone ha raccontato:”Il tiratore è un dipendente dell’azienda”. Secondo uno degli impiegati riusciti a scappare, l’uomo teneva in mano una pistola con mirino laser:”Uno dei ragazzi era in ufficio, ha detto che questa persona stava sparando ed è arrivato correndo e stava sanguinando. Ho sentito più colpi e abbiamo appena lasciato l’edificio”, ha detto il testimone spiegando di essere fuggito da una porta sul retro con un altro collega.

© RIPRODUZIONE RISERVATA