Gilet gialli, scontri a Parigi/ Video, insulti antisemiti al filosofo Finkielkraut

I “gilet gialli” tornano in piazza. Migliaia di persone stanno manifestando per le strade di Parigi: è il quattordicesimo sabato di proteste del movimento. Molti manifestanti hanno sfilato lungo gli Champs-Elysées dirigendosi verso l’Assemblea Nazionale. Sulla spianata degli Invalides si sono però registrate delle tensioni: migliaia di gilet gialli si erano radunati per protestare e lì si sono innescati disordini e nuovi scontri. Le forze dell’ordine avevano vietato ai dimostranti di attraversare il ponte Alexandre III, ma alcuni manifestanti hanno cominciato a lanciare oggetti contro gli agenti, come bottiglie, petardi e sampietrini. Le forze dell’ordine hanno quindi usato gas lacrimogeni contro la folla. Stando a quanto riportato da La Repubblica, che cita la prefettura, sono almeno 16 le persone fermate dalla polizia a margine delle proteste. Altre manifestazioni sono in corso in altri centri, tra cui Rouen.

GILET GIALLI, INSULTI ANTISEMITI AL FILOSOFO FINKIELKRAUT

Ma ai margini della manifestazione a Parigi si è verificato un grave episodio di provocazione antisemita. Il bersaglio è stato il filosofo Alain Finkielkraut, definito “sporco ebreo” e “sporco sionista”. In un video pubblicato su Twitter si sentono anche altre frasi: “La Francia è dei francesi” e “Il popolo ti punirà”. Ma gli hanno anche urlato “Palestina”. Un gruppo di gilet gialli aveva incrociato l’accademico in strada, quindi ha cominciato a insultarlo. Le grida sono state molto aggressive, poi il gruppo si è infoltito e si è fatto più minaccioso fino a quando Alain Finkielkraut è stato preso per un braccio da una persona che lo ha invitato ad allontanarsi. Il gruppo lo ha inseguito per qualche metro mentre le urla si facevano forti e numerose; alcuni avevano il volto coperto da un passamontagna nero. Il filosofo Finkielkraut è finito nel mirino dei gilet gialli perché nei giorni scorsi aveva rilasciato un’intervista a Le Figaro in cui prendeva una posizione molto critica riguardo il movimento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA