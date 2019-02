Pedofilia, Papa spreta McCarrick, arcivescovo di Washington/ “Sentenza inappellabile”

Il Papa ha “spretato” l’ex cardinale di Washington, McCarrick. L’arcivescovo, con una decisione che non ha precedenti, come ricorda Il Messaggero, è stato ridotto allo stato laicale dal Santo Padre, dopo che lo stesso porporato era stato già cacciato dal collegio cardinalizio con le gravissime accuse di abusi su minori. Il Papa ha sciolto ogni riserva, comunicando la propria decisione su McCarrick alla vigilia del summit sulla pedofilia previsto la prossima settimana, durante il quale si riuniranno per la prima volta gli episcopati di tutto il mondo, di modo da adottare una linea comune per combattere questa triste piaga. Lo scorso 11 gennaio 2019 la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva emanato un decreto conclusivo del processo penale a carico di Theodore Edgar McCarrick, Arcivescovo emerito di Washington, ritenuto colpevole di «sollecitazione in Confessione e violazioni del Sesto Comandamento con minori e adulti, con l’aggravante dell’abuso di potere». A poco più di un mese di distanza dalla sentenza, il 13 febbraio, la Sessione Ordinaria della Congregazione ha esaminato il ricorso presentato dallo stesso cardinale, confermando la condanna.

PEDOFILIA, PAPA SPRETA MCCARRICK, ARCIVESCOVO DI WASHINGTON

La decisione è stata quindi comunicata a McCarrick due giorni dopo (ieri, 15 febbraio), e il Papa ha riconosciuto la natura definitiva di tale sentenza «la quale – si legge in un comunicato – rende il caso res iudicata, cioè non soggetta ad ulteriore ricorso». Una sentenza quindi inappellabile quella nei confronti del cardinale statunitense, a conferma di quanto Bergoglio voglia tolleranza zero verso tutti i preti pedofili. Così facendo il Papa spera anche di mettere a tacere i numerosi detrattori che negli ultimi mesi lo hanno accusato di essere fin troppo blando nei confronti di questo grave crimine, a cominciare dall’arcivescovo Viganò, che ha criticato il Pontefice a più riprese, sostenendo che lo stesso fosse troppo indulgente proprio nei confronti di McCarrick.

