SIRIA/ Forze curde a Baghuz. Verso caduta ultima roccaforte dell’Isis

FORZE CURDE A BAGHUZ

Secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus), le forze curde sono entrate a Baghuz, città considerata l’ultima roccaforte dell’Isis in Siria. Dalle forze curdo-siriane non è arrivata però né una conferma, né una smentita di questa notizia. Alcune fonti curde in contatto con i combattenti hanno riferito all’Ansa che “l’annuncio della caduta di Baghuz è atteso per oggi. Ma ancora non è confermato”. Di certo se la notizia dovesse trovare una qualche ufficialità si tratterebbe di un dato molto importante, segno che la lotta contro l’Isis sta ottenendo buoni risultati, forse definitivi se è vero che la città di Baghuz è da considerare l’ultimo baluardo del sedicente Califfato islamico nel Paese. Tuttavia c’è anche molta attenzione a non dare per fatta una vittoria che sarebbe importante, anche perché nella città era presente un gran numero di civili, sulla cui sorte non mancano incognite.

VERSO SCONFITTA ISIS

Tuttavia non bisogna trascurare che tra i civili potrebbero esserci anche parenti dei combattenti jihadisti e bisognerà capire anche se i soldati dell’Isis si arrenderanno facilmente o meno. Se comunque la presa di Baghuz dovesse essere confermata nelle prossime ore, anche per gli Stati Uniti si tratterebbe di un’importante vittoria, visto che sta combattendo a fianco dei curdi. Tuttavia potrebbe anche riaprirsi il tema di un eventuale ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria che non poche preoccupazioni ha creato proprio per i curdi. È noto infatti che temono di poter finire nel mirino della Turchia. Dunque anche la Casa Bianca dovrà cercare di muoversi con la dovuta cautela per non creare dei nuovi problemi in un territorio che uscirebbe da una guerra per ritrovarsi poi a breve ancora alle prese con dei conflitti.

