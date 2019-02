Albania, opposizione vs governo: scontri a Tirana/ «Paese in mano a narco-politici”

Ore di grande tensione in Albania: l’opposizione ha proclamato una feroce protesta contro il governo, con i manifestanti in piazza per chiedere le dimissioni del premier Edil Rama. Dopo aver tentato di sfondare le porte del palazzo dell’esecutivo, centinaia di persone sono state fermate dalle forze dell’ordine con l’ausilio di gas lacrimogeni. Giovedì è in programma un nuovo corteo e si teme un’escalation di scontri. Intervenuto a Uno Mattina, Andrea Margelletti, presidente CE. SI. (Centro Studi Internazionali), ha commentato: «Il problema è politico: quando giochi con la piazza, la piazza è un’amante, il problema è che quando non ritiene di non riconoscere soddisfatte le sue esigenze, fa presto a tirare su delle ghigliottine. Quello che preoccupa è la non fortissima presa di posizione dei partiti contro gli atti di violenza: se è giustificabile la rabbia popolare per le promesse disattese, non è giustificabile se la rabbia popolare si trasforma in furore e violenza».

SCONTRI A TIRANA, LE ULTIME

Sali Berisha, leader storico del Partito democratico (centrodestra) che guida la protesta contro il governo, ha commentato ai microfoni de Il Messaggero: «Se un popolo non può votare, la più grande violenza è la violazione del voto. Ci sono due capitali che protestano oggi: Caracas contro Maduro e Tirana contro Edi Rama. L’opposizione ha fatto tutte le concessioni e accettato tutti i compromessi possibili firmando un accordo nel maggio 2017. Ma Rama lo ha violato, come ha violato tutte le regole elettorali. Deve dimettersi e lasciare spazio a un governo di transizione che gli impedisca di gestire e manipolare il voto. Non ci sarà un avvenire per l’Albania se non sarà ristabilita la libertà di voto. A Tirana oggi governano banditi e narcotrafficanti». Prosegue Berisha: «La violenza vera è violare il diritto di voto. Le proteste continueranno finché le nostre richieste non saranno accolte. Indietro non torniamo. Non sono più gli studenti a protestare, sono i cittadini. La situazione è critica».

