Annullato vertice Visegrad, scontro Israele-Polonia/ Nuova polemica su antisemitismo

Annullato il vertice di Visegrad in programma a Gerusalemme dopo la defezione della Polonia: a indurre il Paese che si affaccia sul Baltico a questa scelta è stato lo scontro diplomatico proprio con Israele in merito alla mai chiusa questione dell’antisemitismo; stando a quanto si apprende, infatti, al summit saranno solamente presenti l’Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca che però daranno unicamente vita a dei colloqui unilaterali col primo ministro Benjamin Netanyahu. Ad annuncialo è stato lo stesso Ministro degli Esteri israeliano attraverso un suo portavoce, spiegando che il vertice salta dato che avrebbe dovuto prevedere la presenza di tutti e quattro i Paesi aderenti al cosiddetto patto di Visegrad. A portare il Governo di Varsavia a prendere questa decisione è stata una frase dello stesso Ministro degli Esteri che aveva usato frasi definite razziste nei confronti del popolo polacchi.

ANNULLATO IL VERTICE DI VISEGRAD

“I polacchi sono come i nazisti” è la frase che Yisrael Katz, nominato da poco numero uno della diplomazia locale, ha pronunciato nel corso della prima intervista ufficiale e che ha portato allo scontro tra la Polonia e Israele. E la protesta arriva da Varsavia si è concretizzata nella decisione di non partecipare al summit in programma a Gerusalemme per dare un segnale forte e non lasciar passare quella che l’esecutivo guidato da Mateus Morawiecki è sembrata l’ennesima provocazione arrivata da Netanyahu in merito alla questione dell’Olocausto. “Frasi razziste e inaccettabili” è stata la replica ufficiale da Varsavia col premier che ha quindi reso noto che il Ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz non parteciperà al viaggio diplomatico in Medio Oriente e rendendo di fatto puramente formali i meeting che i suoi omologhi di Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia avranno con “Bibi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA