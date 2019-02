Brexit, caos May e scissione Labour/ 7 deputati contro Corbyn “disgustoso antisemita“

Se c’era ancora qualcuno in Gran Bretagna che riteneva possibile un cambio di Governo per evitare lo spettro clamoroso del no-deal sul tema Brexit – con le ultime difficoltà della Premier May che non riesce a trovare una maggioranza solida per ridiscutere il negoziato con l’Ue – dopo quanto avvenuto nel Labour nelle ultime ore, dovrà ricredersi. È in corso una mini scissione che rischia di travolgere il segretario Jeremy Corbyn – già attaccato per non essere riuscito in questi mesi ad opporre allo sfascio dei Tory una seria alternativa di Governo – specie per i motivi additati dai 7 deputati che hanno deciso di uscire dal Partito laburista: «Non ci sentiamo più parte di questo progetto politico: il partito si è spostato troppo sull’estrema sinistra e ha disgustose posizioni antisemite, oltre a idee molto pericolose in politica estera, vedi Russia, Siria e Venezuela. Ci vuole qualcosa di nuovo». La linea radicale di Corbyn – in netta alternativa al recente passato di Blair, Brown e Miliband – l’appoggio ambiguo sulla Brexit e per l’appunto l’antisemitismo strisciante e mai negato con forza dallo stesso segretario laburista: questi i motivi principali, spiegano dal Regno Unito, della fuga nel gruppo misto di Luciana Berger (deputata ebrea che all’ultimo congresso del Labour è stata scortata per timore di attacchi antisemiti), Chuka Umunna, Chris Leslie, Mike Gapes, Angela Smith e Ann Coffey e Gavin Shuker.

NUOVO APPELLO (DISPERATO) DELLA MAY

Una piccola grande falla nel partito d’opposizione nei giorni in cui i Tory si dimostrano ancora più sfasciati di gennaio e che rischiano di portare la Casa dei Comuni ad un mancato accordo sul divorzio dall’Ue: Corbyn si è detto deluso dalla decisione degli ex laburisti, soprattutto «in un momento simile, decisivo per la Brexit e per il nostro partito ai massimi livelli di consenso, in cui la cosa più importante è restare uniti». Consenso perduto che però non viene, per ora, trasformato in voti positivi per la rivale Theresa May impegnata a trovare in extremis un accordo valido per evitare il no-deal nella Brexit: «Non intendo disconoscere la sincerità e la profondità dei punti di vista dei colleghi su questo importante problema, né il fatto che siamo tutti motivati da un comune desiderio di fare ciò che è meglio per il nostro Paese, anche se siamo in disaccordo sui mezzi. Ma credo che non riuscire a trovare un compromesso, necessario per raggiungere e far passare in Parlamento un accordo di fuoriuscita dall’Unione europea che dia attuazione a quanto chiesto nel referendum, deluderebbe il popolo, che ci ha delegato di rappresentarlo, mettendo a rischio il futuro luminoso che merita», si legge nella lettera inviata a tutti membri dei Tory in vista dei prossimi, ultimi, colloqui con Juncker e i leader di tutti i Paesi Ue nella prossima settimana. Insomma, se Atene-Labour piange, anche Sparta-Tory non ride..

© RIPRODUZIONE RISERVATA