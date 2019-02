Marsiglia, accoltellamento in pieno centro: 2 feriti/ Terrorismo? Fermato un uomo

Francia, si teme un nuovo attacco terroristico: a Marsiglia un uomo ha accoltellato diverse persone in pieno centro. Secondo quanto riporta La Provence, l’attentato si è verificato sulla famosa Canabiere, nei pressi della stazione di polizia di Noailles. Le Parisien sottolinea all’arrivo sul posto della polizia del BAC, il sospetto ha tirato fuori una pistola e gli agenti sono stati costretti a sparargli per bloccarlo. Oltre all’aggressore, che versa in gravi condizioni, almeno altre due persone sono rimaste ferite nel corso dell’accoltellamento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le ambulanze, con il settore che è stato isolato dalla polizia per permettere soccorsi e rilievi: non accessibile da rue de Rome a boulevard d’Athenes.

ACCOLTELLAMENTO MARSIGLIA: LE ULTIME NOTIZIE

Dopo i recenti attacchi di Parigi e di Strasburgo, torna l’incubo terrorismo islamico in Francia ma non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: per il momento la polizia non si è sbilanciata sulla natura dell’aggressione violenta. France Info evidenzia che sono state quattro le persone colpite dall’aggressore, che in questo momento si trova all’ospedale in condizioni critiche. La prefettura di Bouches du Rhone ha invitato i residenti a non avvicinarsi alla zona. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sull’identità dell’uomo, con le forze dell’ordine al lavoro per capire la natura dell’atto violento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA