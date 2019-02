Svastiche su lapidi in Francia/ Profanato cimitero ebraico: nuovo attacco antisemita

Svastiche sopra le lapidi, cartelli inneggianti al nazismo e tombe profanate all’interno del Cimitero ebraico di Quatzenheim (vicino a Strasburgo), in Alsazia: la Francia ha un nuovo caso di antisemitismo, dopo i recentissimi attacchi per strada di alcuni gilet gialli contro il filosofo ultra70enne Alain Finkielkraut e soprattutto nel giorno in cui Macron e buona parte della società civile e politica francese è scesa in piazza proprio contro l’indegno fenomeno di attacchi al popolo ebraico. Ebbene, alcuni ignoti hanno ben deciso di prendere di mira un intero cimitero imbrattando con svastiche blu e gialle, aggiungendo anche una scritta «Lupi neri alsaziani», ovvero il nome di un movimento autonomista anarchico degli Anni Settanta. «L’antisemitismo mina i valori della Repubblica che tutti i francesi condividono. Nessuna violenza, nessuna manifestazione di odio o intolleranza devono mettere in pericolo la convivenza», fa sapere il prefetto del Basso-Reno Jean-Luc Marx esprimendo il suo sostegno «più totale alla comunità ebraica che è stata ancora una volta presa di mira».

DAL FILOSOFO AL CIMITERO: I NUOVI GUAI IN FRANCIA

Dagli insulti di “sporco sionista ebreo” al filosofo francese ai cimiteri profanati, fino ad una cultura che per anni ha spinto nel solco del rispetto continuo della religione islamica spesso “a danno” di quelle cattolica ed ebraica costantemente attaccate in vari ambienti della società. «Per capire bene quello che succede, bisogna collegare le aggressioni antisemite alle profanazioni di chiese e agli altri atti anti-cristiani che pure conoscono, al giorno d’oggi, una crescita esponenziale. Che non ci si venga a riproporre, per favore, il paragone con gli anni Trenta: in Francia, nel XXI secolo, gli ebrei e i cattolici sono sulla stessa barca», lo scriveva qualche giorno fa proprio Finkielkraut prima di essere apostrofato in maniera indegna da alcuni gilet gialli per le strade francesi. Nell’attesa che anche la cultura francese si “accorga” del reale pericolo alla radice del problema antisemita, è intervenuto anche Macron dopo aver visitato il cimitero profanato assieme al rabbino capo di Francia: «Prenderemo provvedimenti, faremo leggi, puniremo chi ha fatto questo non è degno della Repubblica. È con tutte le forze che abbiamo che daremo una risposta. Può succedere ovunque – ha concluso il capo dello Stato – ma non deve più accadere da nessuna parte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA