Brisbane, paura all’aeroporto/ Ultime notizie, uomo armato minaccia di far esplodere una bomba: arrestato

Paura all’aeroporto di Brisbane, in Australia, dove un uomo armato di coltello è stato arrestato. Le forze dell’ordine hanno evacuato lo scalo, e una volta identificato l’attentatore gli hanno sparato perché questi non sembrava intenzionato ad arrendersi. Stando alle notizie che ci giungono dall’Australia, l’uomo camminava per lo scalo trasportando una scatola di metallo con dei cavi scoperti che apparentemente sembravano far pensare ad un ordigno artigianale. Ad un certo punto l’uomo ha tirato fuori il coltello ed ha minacciato la polizia di far saltare in aria la bomba fai da te. Subito dopo l’arresto, l’aggressore è stato portato presso una stazione di polizia dove al momento è sotto interrogatorio. L’operazione si è svolta fortunatamente senza alcun ferito, ma l’aeroporto è al momento chiuso, e gli aerei e i treni sono bloccati.

BRISBANE, PAURA ALL’AEROPORTO: UOMO ARMATO CON BOMBA

Stando a quanto chiarito dalla polizia, si tratterebbe di un episodio di violenza isolato, e non sembrano esservi elementi che possano ricondurre l’episodio ad un atto di terrorismo o ad un attentato. Non sono chiare le condizioni fisiche dell’aggressore, e stando a quanto sostiene il The Courier Mail, l’uomo si stava avvicinando nei pressi dell’area partenze, ed avrebbe tentato di accoltellare l’ex moglie. A questo punto, visto questo importante dettaglio, non è da escludere che si sia trattato di un atto spinto da un movente passionale: forse l’aggressore voleva fare del male alla moglie, non accettando la separazione. Tutte ipotesi al momento, visto che di certo vi è ben poco, e non vi sono conferme ufficiali nemmeno sul fatto che la polizia abbia sparato al malvivente. Numerose le testimonianze, soprattutto da parte dei passeggeri che stavano per arrivare a Brisbane o partire per altre destinazioni. Tutti coloro che erano sbarcati sono infatti stati fatti risalire sugli aerei, mentre altri sono rimasti bloccati in attesa che la situazione venisse risolta.

