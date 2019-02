CAOS VENEZUELA/ L’Italia si piega ai nostalgici della “revolucion”

Il dramma del Venezuela continua nella sua gravità: oggi ci saranno altre manifestazioni popolari in sostegno di Guaidó, mentre pare che la posizione di Putin stia cambiando per colpa del petrolio. Così come i fornitori americani, anche quelli russi hanno congelato i contratti che avevano con il Venezuela: non vogliono farsi carico delle conseguenze della mossa di Trump sull’embargo in un Paese che ha estremi problemi di liquidità finanziaria. Alla faccia del patriottismo con cui molti nostalgici della “revolucion” nel mondo intero, intrisi di un romanticismo (ma sarebbe meglio definirlo un’idiozia) stile anni Settanta, vedevano l’intervento di Russia e Cina.

A questo punto il Venezuela dispone di soli 10 giorni di rifornimenti petroliferi e questo dato gravissimo lo si deve ai miracoli del populismo, che nell’arco di vent’anni di dominio non lo ha solo ridotto alla fame: l’impresa petrolifera Pdvsa infatti non era in grado di raffinare (trasformarlo cioè in combustibile) il petrolio di cui il Paese è grandissimo produttore.

Questo scenario apre le porte a quella bomba a orologeria che l’ex giudice Luis Petit Alberto Guerra aveva anticipato nella sua intervista: quel calvario anche umano che potrebbe colpire quel “popolo sovrano” che già soffre il Golgotha di una dittatura crudele e grottesca allo stesso tempo. Ma c’è un Paese, nel vecchio Continente, dove ancora si dubita di ciò: l’Italia. I rappresentanti della maggioranza si sono astenuti nella votazione che a Bruxelles ha sancito l’appoggio Ue al Presidente ad interim Guaidó, riconoscendolo, affinché si possa, in tempi brevissimi vista la gravità della situazione, organizzare elezioni finalmente libere e aperte a tutti. Insomma, quella democrazia di cui il Venezuela ha estremo bisogno.

Ma qui sta il problema: come può un movimento che in questi anni ha appoggiato la posizione romantidiota sopra descritta pretendere che il suo eroe si faccia da parte dopo aver ampiamente dimostrato non solo di saper viaggiare nel futuro (con relativo ritorno), di dialogare con uccellini che gli ricordano il suo predecessore, ma soprattutto di sfasciare completamente una nazione tra le più ricche della Terra? Eh si, perché i messaggi a favore di Maduro, poi ampiamente cancellati, sono tantissimi: ed è puerile ricordare, come ha fatto il sottosegretario Di Stefano, che il fattore Venezuela e le pressioni internazionali ricordano quelle verso la Libia che hanno portato dapprima a un intervento militare nel 2011, quindi all’attuale guerra civile ancora in corso. Si tratta di due faccende completamente differenti, perché se è vero che in Libia il dittatore Gheddafi non era uno stinco di santo, ma si trattava di un Paese con una situazione generale stabile, ci si dimentica, o si fa finta di non vedere o lo si giustifica alla stregua di propaganda imperialista, il dramma attuale del Venezuela.

Pure la Lega, che si è scagliata duramente contro Maduro, per evitare problemi politici (visto che il M5s voleva votare contro Guaidó), ha ritenuto di doversi astenere: e non è che i discorsi di Conte in questi frangenti siano stati molto lineari. Per carità, ognuno ha le sue idee, ma come si fa a ignorare il dramma umano, visto che Maduro e soci hanno impedito anche le emergenze umanitarie e i soccorsi a un popolo stremato? Come giustamente dice l’ex Sindaco di Caracas Antonio Ledezsma in una sua lettera al nostro Primo Ministro, mettiamo da parte gli ideologismi su destra e sinistra e pensiamo, per una buona volta, al “popolo sovrano” venezuelano, che altresì conta sulla presenza di una colonia di emigrati italiani notevole.

Certo è che dalle 4 posizioni differenti che solo una settimana fa facevano parte della coalizione governativa ci siamo ridotti a quella dell’astensione: per fortuna che il nostro caro Niccolò Machiavelli è morto da mo’, perché potesse vivere e vedere questo festival ideologico probabilmente si sparerebbe. Alla faccia del suo “Principe”…



