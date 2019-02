Gilet gialli, manifestazioni in tutta la Francia/ Ultime notizie: corteo contro la violenza della polizia

Gilet gialli, Acte XII: dodicesimo sabato di proteste in Francia contro il presidente Emmanuel Macron. Sette giorni fa è andata in scena la prima notte gialla e oggi sono previsti numerosi cortei su tutto il territorio francese. Parigi è il centro nevralgico, ma sono attese migliaia di persone anche a Tolosa e Bordeaux, divenute due capisaldi della mobilitazione con l’inizio del 2019. Pochi minuti fa nella capitale, precisamente a Felix Ebouè, è iniziata una marcia in omaggio alle vittime della violenza della polizia: i gilet jaunes raggiungeranno Place de La Republique. Come evidenzia Filippesi su Twitter, presente anche Jérôme Rodrigues, il contestatore che ha perso un occhio a causa delle flashballs lo scorso sabato. Le Monde riporta che sarebbero un centinaio le persone rimaste ferite negli scontri: manifestanti ma anche giornalisti e passanti, in gran parte a causa dei LBD (proiettili difensivi di gomma).

GILET GIALLI, PROTESTE IN TUTTA LA FRANCIA

Dall’inizio delle mobilitazioni dei gilet jaunes, il Defence Balls Launcher (LBD) sarebbe stato utilizzato quasi in 10 mila occasioni, 9.228 per la precisione: Le Monde rivela che sarebbero 71 le persone ferite nelle ultime due settimane. Indagini in corso, ma la priorità assoluta è volta alla sicurezza. Parigi è stata blindata, grande presenza delle forze dell’ordine e traffico limitato: la prefettura della Capitale, in una dichiarazione, ha consigliato agli automobilisti di non avvicinarsi alla zona del percorso del corteo, cercando inoltre di evitare boulevard des Invalides, la rue de Grenelle e la rue du Bac (zona blu), nonché il perimetro compreso tra avenue de Marigny, place Beauvau e rue du Faubourg-Saint-Honoré (zona rossa). Infine, aggiornamenti da Valence: secondo Annick Cojean, le autorità si attendono tra gli 8 e i 10mila manifestanti.

