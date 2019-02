Nucleare, Usa via dal trattato con la Russia/ Tutta colpa del 9M729, il super razzo che fa paura a Trump

Gli Stati Uniti lasciano ufficialmente da oggi il trattato sul nucleare Ing, siglato nel lontano 1987 con la Russia, all’epoca madre patria dell’Unione Sovietica. Il presidente degli Usa Donald Trump è passato dalle parole ai fatti, uscendo dallo storico accordo che prevedeva il disarmo dei missili nucleari, favorendo così un clima politico internazionale più sereno. Ma nel paese a stelle e strisce sono fermamente convinti che la Russia non rispetti il patto di cui sopra dal 2014, e di conseguenza, tanto vale scioglierlo. Secondo la Casa Bianca, Mosca ha violato il patto «impunemente e per troppo tempo, sviluppando segretamente e schierando un sistema missilistico proibito che pone una minaccia diretta ai nostri alleati e alle nostre truppe all’estero». Si tratta del famoso 9M729 Novator, detta anche l’arma invincibile di Putin, capace di superare tutte le difese anti-balistiche del mondo, Stati Uniti compresi. Peccato però che la Russia rimandi al mittente ogni accusa, incolpando gli Usa di aver a sua volta sviluppato armi proibite, a cominciare dallo scudo spaziale nell’Europa dell’est, che è costituto da missili intercettatori ma che volendo possono tramutarsi facilmente in armi offensive.

NUCLEARE, USA VIA DAL TRATTATO CON LA RUSSIA

«Ora gli Stati Uniti – la replica del Cremlino – potrebbero schierare un totale di 48 missili da crociera in Europa mettendo in pericolo la Russia centrale, e Mosca non può ignorare questa minaccia». Ad annunciarle la sospensione dell’Inf è stato, come previsto, il segretario di stato Mike Pompeo tramite apposita conferenza stampa, durante la quale gli Usa hanno dato un ultimatum di 180 giorni alla Russia per regolarizzare il proprio sistema missilistico, altrimenti il patto cadrà definitivamente. «I Paesi devono essere richiamati alle loro responsabilità quando violano le regole – ha detto il collaboratore di Trump – la Russia ha minato gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti e non possiamo più essere limitati da un trattato che la Russia ha violato spudoratamente». La Nato ha aggiunto che «Se la Russia non onora i suoi obblighi del Trattato Inf attraverso la distruzione verificabile di tutti i suoi sistemi missilistici 9M729, ritornando così alla piena e verificabile conformità prima che il ritiro degli Stati Uniti entri in vigore tra sei mesi, si assumerà la piena responsabilità della fine del trattato». A farne le spese potrebbe esserne soprattutto l’Europa, visto che le basi missilistiche a stelle e strisce e quelle russe, di stanza appunto nei paesi del Vecchio Continente, diverranno di fatto strategiche da ora in avanti.

