Corea del Nord/ “Rapita figlia ex ambasciatore disertore a Roma” rimpatriata a forza?

È un autentico mistero quello che aleggia sulla figlia dell’ex ambasciatore della Corea del Nord a Roma, ricordiamolo disertore dallo scorso novembre e sparito letteralmente nel nulla: da ieri una piccola ma significativa “traccia” sul destino di Jo Song-gil è emersa ed è, se confermata, tutt’altro che positiva. La figlia 17enne sarebbe infatti stata rapita e rimpatriata a forza verso Pyongyang come reazione dopo la diserzione misteriosa del padre: lo spiega l’ex numero 2 dell’ambasciata nordcoreana a Londra, Thae Yong-ho, che nel 2016 aveva anch’egli disertato e ora vive in Corea del Sud. Stando a quanto riportato dall’ex diplomatico alle agenzie internazionali, Jo Song-gil sarebbe ancora nascosto assieme alla moglie e in costante ricerca di asilo politico ma «non è riuscito a portare con sé la figlia». Fino a qualche giorno fa la ragazza 17enne avrebbe ancora frequentato le scuole superiori a Roma ma ora di lei non c’è più traccia.

MISTERO SULLA FIGLIA DELL’EX AMBASCIATORE

L’inquietante spiegazione dietro alla sparizione, sempre secondo Thae Yong-ho, riguarderebbe il rapimento da parte dei servizi segreti del dittatore Kim Jong-un come forma di minaccia contro il genitore disertore da diversi mesi ormai. Secondo l’ex diplomatico ora in diserzione e in asilo politico a Seul, l’errore grave lo ha fatto Trump nel 2017 quando ha dichiarato di voler distruggere totalmente la Corea del Nord. «Ha soffiato sul fuoco di una possibile guerra nucleare di cui non esisteva una reale minaccia. Era quello che Kim voleva, così il mondo ha deciso di parlare prima di pace che di denuclearizzazione della penisola coreana», riporta ancora l’ex diplomatico Thae. Intanto secondo fonti sudcoreane riportate dalla Repubblica, il funzionario disertore si troverebbe sotto protezione dei servizi segreti italiani, ma avrebbe chiesto asilo in un Paese terzo, probabilmente gli Stati Uniti. «A caldo, il nostro ministero degli Esteri disse di non avere notizie in merito», riferiscono i colleghi di Rep.

