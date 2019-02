50 PERSONE MORTE PER LIQUORE CONTAMINATO/ India, alcol metilico nella bevanda

Cinquanta persone sono morte in India e altrettante risultano al momento intossicate a causa di un liquore adulterato, in due circostanze diverse. Come riportato da Il Giornale, i due episodi si sarebbero verificati entrambi nel nord-est del Paese, con il maggior numero di morti e intossicati registrato nello stato di Assam, e nello specifico nei distretti di Golaghat e Jorhat. A provocare la morte dei consumatori di liquore è stata la presenza all’interno della bevanda di alcol metilico. Le vittime sarebbero in larga parte raccoglitori di té. La polizia ha dato il via alle indagini per accertare la responsabilità dell’accaduto procedendo con dei sopralluoghi in alcune aziende locali produttrici di bevande alcoliche. Dopo i primi rilievi si è proceduto con l’arresto del proprietario di una di esse e di altri quattro collaboratori.

INDIA, MORTI PER LIQUORE CONTAMINATO

Le ragioni che hanno determinato la morte di una 50ina di persone e l’intossicazione di altrettante in India sembrano purtroppo abbastanza evidenti agli inquirenti che indagano sul caso. Molte persone non hanno infatti la possibilità economica di acquistare i liquori di marca, quelli cioè più affidabili e di conseguenza costosi. Per questo motivo, spiega Il Giornale, spesso e volentieri si affidano al lavoro di chi produce alcol illegalmente. I produttori di contrabbando, per venire incontro alle richieste dei consumatori, che rischiano consapevolmente la propria vita, sono soliti adulterare il liquore per aumentare la gradazione alcolica della bevanda. L’alcol metilico, la sostanza che ha portato alla morte per intossicazione, attacca velocemente il sistema nervoso e porta a morte certa chi l’ha ingerita se non si interviene immediatamente.

