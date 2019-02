Crisi Venezuela, 25 morti al confine Brasile/ Maduro spara su aiuti: appelli Guaidó

Il Venezuela è sull’orlo di una guerra civile: una frase detta e stradetta nelle ultime settimane ma mai così “prossima” alla conferma definitiva dopo quanto si è visto nelle scorse 48 ore al confine tra Venezuela e Brasile: gli aiuti umanitari lanciati da Usa e alleati verso l’opposizione e la popolazione venezuelana non solo sono stati respinti dal regime di Maduro ma gli scontri e gli spari delle milizie hanno portato a 25 morti in pochissime ore. La repressione violenta avvenuta a Santa Elena de Uairen rientra nello “scenario” terribile ipotizzato da Guaidó nei suoi nuovi appelli per la pace duratura e l’indizione delle nuove Elezioni libere. Se la stabilità non si trova purtroppo saranno ancora tantissime le vittime che periranno sotto i colpi della dittatura chavista di Caracas: il rappresentante della comunità indigena del municipio di Gran Sabana, Romel Guzamana, ha spiegato alle autorità internazionale come gran parte delle vittime «sia stata uccisa da colpi d’arma da fuoco delle forze di sicurezza fedeli al presidente Nicolas Maduro e degli irregolari chavisti», riporta Repubblica.

NUOVI APPELLI DI GUAIDÓ

Non solo, pare che addirittura i detenuti del carcere di El Dorado siano stati utilizzati con uniformi della Guardia Nazionale per poter sparare e reprimere gli abitanti: la gravissima denuncia arriva a corredo della ferma opposizione del Governo di Maduro nell’accettare gli aiuti umanitari dall’esterno, «gli Stati Uniti vogliono comprarci, non ci avranno mai» rilanciano i fedelissimi del dittatore in un Paese che è in ginocchio da mesi (e non certo, solo, per quest’ultima crisi alla frontiera brasiliana). Il presidente dell’Assemblea Nazionale Juan Guaidò ha sollecitato le potenze straniere a considerare «tutte le opzioni possibili per estromettere dal potere il presidente Nicolas Maduro», nella imminenza della riunione del “Gruppo di Lima” a Bogotà, alla quale parteciperà oggi il vicepresidente Usa, Mike Pence. Per ora Cina e Russia restano dalla parte di Maduro (essendo anche i principali creditori del Venezuela) ma nelle prossime giornate potrebbero giungere accordi con l’Onu per evitare la guerra civile e lanciare un percorso di “normalizzazione” dell’intero Paese sudamericano.

