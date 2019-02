Trump-Kim Jong-un in Vietnam/ Domani secondo vertice: “opportunità di pace”

Sono ben 5 gli appuntamenti che vedranno assieme, fianco a fianco, il leader della Corea del Nord Kim Jong-un e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump: dopo il primo vertice di pace tenutosi il 12 giugno scorso è ora il Vietnam, per la precisione la città di Hanoi, che ospiterà il summit sulla pace nel tentativo di portare alla denuclearizzazione completa della penisola nordcoreana e la conseguente fine delle ostilità con gli alleati degli Usa, Giappone e Sud Corea. In serata dalla Casa Bianca arriverà il tycoon repubblicano mentre Kim è già arrivato ad Hanoi dopo un viaggio di ben 65 ore in treno – i dittatori di Pyongyang hanno la tradizione di non prendere gli aerei – in cui ha passato tutta la Cina e l’intero Vietnam. Come racconta Sky Tg24, il lungo corteo di auto della scorta di Kim Jong-un si è diretto verso l’hotel Melia nel pieno centro nella capitale vietnamita, presieduto da alcuni giorni da centinaia di agenti della sicurezza nordcoreana impegnati nella messa a punto di ogni dettaglio per l’arrivo del supremo comandante.

POMPEO, “NON SARÀ L’ULTIMO VERTICE”

Ad accoglierlo ad Hanoi c’era già il segretario di Stato Usa Mike Pompeo che ha anticipato l’arrivo del Presidente Trump, previsto per l’appunto in serata in attesa della due giorni di vertice con il collega nordcoreano: domani e giovedì infatti saranno ben 5 gli incontri previsti fra Trump e Kim, a cominciare dalla cena di domani sera. Rispetto al primo storico vertice di un solo giorno a Singapore, dove furono impostati i primi canali di appuntamenti per giungere, molto lentamente, alla denuclearizzazione, ora i due avranno più tempo per parlare del nodo nucleare e, soprattutto, per creare un rapporto personale “stabile” (al netto dei caratteri alquanto “forti” dei due leader, ndr) e duraturo che non faccia interrompere l’accordo alla prima scintilla diplomatica che andrà di traverso. «Sarà un’importante opportunità per fare progressi sugli impegni di Singapore per trasformare le relazioni, costruire una pace duratura e completare la denuclearizzazione», ha spiegato Pompeo non prima di aggiungere come il vertice in Singapore non sarà l’ultimo anche perché non dovrebbe essere – salvo stravolgimenti di programmi – quello decisivo e risolutorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA